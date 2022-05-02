قناة النهار هكذا قضى المسافرون أول أيام العيد في مطار الجزائر الدولي بقلم قناة النهار نشر في 02 ماي 2022 - 15:15 عيد الفطر شارك غرِّد أرسل 62 0 هكذا قضى المسافرون أول أيام العيد في مطار الجزائر الدولي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/EYIVM اقرأ أيضا لوكان ما جيتش أنا: محمد سليماني جابوه من الصالة تاع "الحديد" باه يخدم "ميكانيسيان" قناة النهار 15 أفريل ذوي الهمم: عبير رسامة مبدعة..وجمعية زهرة فتحت لها الأبواب قناة النهار 11 أفريل طيب معانا مع "الشاف أمين" و "محمد أمين" المختص في خلطات التوابل : حساء الجمبري و دوراد في الفرن قناة النهار 14 أفريل كونك خفيف: مريم نجحت في التحدي مع جواد وربحت 5000دج قناة النهار 21 أفريل إحفظ معنا: سورة الرعد من الآية 29 إلى الآية 36 قناة النهار 25 أفريل لوكان ماجيتش أنا: على طريقة الشاف نصرت الكوتش سمير بن عيسى خدمنا "تاكوس" يشهي قناة النهار 13 أفريل خفيف ظريف: خبز بطريقة سهلة والنتيجة روعة قناة النهار 22 أفريل طبيبكم : الحـ.ـروق في شهر رمضان قناة النهار 25 أفريل مهن رمضان: خياطة الألبسة التقليدية.. حرفة يهواها عبد الوهاب قناة النهار 15 أفريل أمطار رعدية ورياح قوية في هذه الولايات أخبار الجزائر 20 أفريل