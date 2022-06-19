هكذا كافأ جوني ديب محاميته بعد الفوز على آمبر هيرد
كافأ نجم هوليوود جونى ديب، محاميته اميل فاسكيز، بعد الفوز في قضية التشهير التي رفعها ضد طليقته آمبر هيرد.
وقالت “كاميل” فى مقابلة مع Univision مؤخرًا “آمل أن أكون في أوروبا هذا الصيف حيث يتواجد. وقد طلب منى الذهاب إلى هناك إذا أردت ذلك”.
وتمت ترقية فاسكيز، التي فازت بقلوب معجبى ديب، لتصبح شريكًا في مكتبها القانونى. بعد أن سرقت الأضواء لمساعدة ممثل قراصنة الكاريبى في فوزه في قضية التشهير ضد زوجته السابقة أمبر هيرد.
وقد أصدرت محكمة هاليفاكس بولاية فرجينيا الأميركية، قرارها بإدانة الممثلة آمبر هيرد بتشويه سمعة النجم والزوج السابق لها جوني ديب.
وغرمت المحكمة الممثلة آمبر هيرد بـ15 مليون دولار تعويضا لصالح الممثل المشهور جوني ديب.
وكانت لجنة المحلفين في القضية قد استغرقت 3 أيام للوصول إلى القرار بعد 6 أسابيع من المرافعات والشهادات.
وفي الثالثة من بعد ظهر الأربعاء بتوقيت نيويورك، قدمت اللجنة قرارها الذي لم يشمل التعويضات المحكوم بها، فأعادت القاضية اللجنة لاستكمال عملها.
كما ادانت هيئة المحلفين الممثل جوني ديب، وقضت بإلزامه بتعويض طليقته آمبرد هيرد بمبلغ مليوني دولار.
وقالت هيرد عقب صدور القرار، “خيبة الأمل التي أشعر بها اليوم تفوق الوصف. قلبي انشطر لأن جبل الأدلة لم يكفِ للصمود في وجه الاختلال في موازين القوى والنفوذ والسيطرة لصالح زوجي السابق”.
وأضافت “أشعر بخيبة أمل أكثر مما يعنيه هذا الحكم بالنسبة للنساء الأخريات. إنه نكسة.. إنه يعيق فكرة أن العنف ضد المرأة يجب أن يؤخذ على محمل الجد”.
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تصريحات صادمة لآمبر هيرد بعد خسارة قضيتها ضد جوني ديب
فاجأت الممثلة آمبر هيرد متابعيها مؤخراً، بعدما أدلت بتصريح صادم، خلال حلقة استضافتها على قناة NBC.
وأكدت بمجرد سؤالها عن جونى ديب أنها ما زالت تحبه، وكانت تحبه من أعماق قلبها. وفعلت كل شيء من أجل إنجاح علاقتهما، وألا تصل لما وصلت إليه.
وأضافت آمبر هيرد “فعلت وقلت أشياء فظيعة طوال علاقتي بجوني ديب وفي بعض الأحيان أكاد لا أتعرف على نفسي”.
واعترفت هيرد بأنها “فعلت وقالت أشياء فظيعة طوال علاقتها”، وأضافت “لقد تصرفت بشكل فظيع”.
وكشفت خلال مقابلتها أنه في الأيام التي سبقت المحاكمة. كان عليها أن تمشي بجوار عدد كبير من مؤيدي ديب في طريقها إلى المحكمة. وهم يحملون لافتات تهينها بعبارات مثل “الموت لأمبر”.
وقالت إن قاعة المحكمة كانت مليئة بمؤيدين مفعمين بالحيوية لشخصية ديب “Pirates of the Caribbean”.
وأوضحت “هذا كان أكثر شيء مذل وفظيع مررت به على الإطلاق”.
وتابعت “لم أشعر قط بمزيد من الابتعاد عن إنسانيتي. شعرت بأنني أقل من إنسان”.
وعندما سُئلت عما إذا كانت تعتقد أن محاميي ديب أفضل من محاميها. قالت هيرد إن محاميه “قاموا بعمل أفضل في صرف انتباه هيئة المحلفين عن القضايا الحقيقية”.
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4 سيناريوهات محتملة لنهاية محاكمة جوني ديب وآمبر هيرد
تصل اليوم الثلاثاء القضية التي رفعها الممثل الأميركي جوني ديب على طليقته الممثلة آمبر هيرد، بتهمة التشهير، إلى نهايتها.
وحظيت المحاكمة باهتمام إعلامي كبير، ونالت حصة الأسد من المشاركة والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.
أول الاحتمالات لنتيجة هذه القضية، أن يخرج جوني ديب منتصرا، ويُبرأ من التهم التي وجهتها له آمبر هيرد. بأنه “عنيف”، ويُحكم له بالحصول على نحو 50 مليون دولار، وهو المبلغ الذي يقاضي به ديب زوجته السابقة.
وعلق خبير في هذا المجال على سؤال بشأن ما الذي سيحدث إذا لم تتمكن هيرد من دفع هذا المبلغ. وقال ديفيد بانكس لصحيفة “ماركا” الإسبانية: “ستدخل (هيرد) في مختلف أنواع المشاكل، وستخوض مفاوضات حول كيفية دفعها على مدار الوقت”.
وأشار إلى أنه في حالات مماثلة، يقبل الكثيرون على إعلان إفلاسهم. مضيفا: “لا يوجد الكثير من الأشخاص الذين لديهم هذا النوع من المال”.
قد تحكم هيئة المحلفين لصالح هيرد، وحينها سيثبت أن ديب مذنب بارتكاب أعمال عنف منزلي. وفي هذه الحالة، يمكن للمحكمة أن تحكم لهيرد بالحصول على نحو 100 مليون دولار كتعويض. وهو المبلغ الذي حددته كتعويض من زوجها السابق.
قد يكون هناك خيار ثالث، وهو أن يتم التوصل لحكم لصالح أحد الممثلين، لكن مع إلغاء التعويضات المالية.
يجب أن يتوصل المحلفون السبعة إلى قرار بالإجماع. وفي حالة عدم قدرتهم على القيام بذلك، يمكن اعتبار المحاكمة باطلة. ويصبح الأمر متروكا للطرفين، للتوصل إلى اتفاق والبدء بمحاكمة جديدة.
كما هو الحال مع أية قضية مدنية، فإن هناك فرصة للاستئناف. وفي هذا الصدد، أعرب بانكس عن اعتقاده بوجود “احتمال كبير” للاستئناف.
وأضاف: “أظن أنه سيكون هناك استئناف، فهناك الكثير على المحك. سمعة ومهن اثنين من نجوم السينما الكبار”.
وفي حديثه تحديدا عن نجم سلسلة أفلام “قراصنة الكاريبي”. قال: “هذا ضار جدا بسمعته وقابليته للتسويق، لذلك سأفاجأ إذا حكمت هيئة المحلفين ضده بأنه سيترك الأمر لهذا الحد”.