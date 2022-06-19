هكذا كافأ جوني ديب محاميته بعد الفوز على آمبر هيرد

كافأ نجم هوليوود جونى ديب، محاميته اميل فاسكيز، بعد الفوز في قضية التشهير التي رفعها ضد طليقته آمبر هيرد.

وقالت “كاميل” فى مقابلة مع Univision مؤخرًا “آمل أن أكون في أوروبا هذا الصيف حيث يتواجد. وقد طلب منى الذهاب إلى هناك إذا أردت ذلك”.

وتمت ترقية فاسكيز، التي فازت بقلوب معجبى ديب، لتصبح شريكًا في مكتبها القانونى. بعد أن سرقت الأضواء لمساعدة ممثل قراصنة الكاريبى في فوزه في قضية التشهير ضد زوجته السابقة أمبر هيرد.

وقد أصدرت محكمة هاليفاكس بولاية فرجينيا الأميركية، قرارها بإدانة الممثلة آمبر هيرد بتشويه سمعة النجم والزوج السابق لها جوني ديب.

وغرمت المحكمة الممثلة آمبر هيرد بـ15 مليون دولار تعويضا لصالح الممثل المشهور جوني ديب.

وكانت لجنة المحلفين في القضية قد استغرقت 3 أيام للوصول إلى القرار بعد 6 أسابيع من المرافعات والشهادات.

وفي الثالثة من بعد ظهر الأربعاء بتوقيت نيويورك، قدمت اللجنة قرارها الذي لم يشمل التعويضات المحكوم بها، فأعادت القاضية اللجنة لاستكمال عملها.

كما ادانت هيئة المحلفين الممثل جوني ديب، وقضت بإلزامه بتعويض طليقته آمبرد هيرد بمبلغ مليوني دولار.

وقالت هيرد عقب صدور القرار، “خيبة الأمل التي أشعر بها اليوم تفوق الوصف. قلبي انشطر لأن جبل الأدلة لم يكفِ للصمود في وجه الاختلال في موازين القوى والنفوذ والسيطرة لصالح زوجي السابق”.

وأضافت “أشعر بخيبة أمل أكثر مما يعنيه هذا الحكم بالنسبة للنساء الأخريات. إنه نكسة.. إنه يعيق فكرة أن العنف ضد المرأة يجب أن يؤخذ على محمل الجد”.

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