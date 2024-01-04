هكذا كانت آراء مناصرو الخضر بعد قرار رئيس الجمهورية

رحب الشارع الرياضي بصفة عامة وعلى وجه الخصوص مناصرو أشبال بلماضي بالمبادرة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والمتمثلة في تعليمات فورية، للتكفل بـ50% من نفقات تذاكر تنقل 2000 من مناصري المنتخب الوطني إلى كوت ديفوار.

ورصد موقع “النهار أون لاين”، آراء بعض المناصرين بعد أن زًف لهم هذا الخبر الذي وصفوه بـ “السار”. معتبرين أن مبادرة الرئيس تبون هذه تعد دعما حقيقيا للمنتخب الوطني، وزرع الفرحة وسط الأنصار.

كما أكد المناصرون أن هذا الخبر أثلج صدورهم خاصة وأنهم كانوا في حيرة من أمرهم بخصوص جمع المبلغ المالي. للتنقل إلى كوت ديفوار ومساندة الخضر في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023.

فيما قال آخرون، أن قرار رئيس الجمهورية بالتكفل بـ 50% من نفقات تنقل المناصرين يعتبر تحفيز مباشر وكبير لللاعبين. في ظل تنقل أكبر عدد من المناصرين ما يكسبهم ثقة أكبر وتقديم الأفضل لتمثيل الجزائر. أحسن تمثيل ورفع الراية الوطنية والتتويج بـ “الكحلوشة”.

وبعد أن استحسن المناصرون هذه المبادرة، وجهوا رسالة تمنوا من خلالها أن تكون هناك مبادرات أخرى. تتمثل في نقل المناصرين مجانا ليكونوا أكثر عددا ودعم الخضر في هذا العرس الكروي الذي ستحتضنه كوت ديفوار.

الجوية الجزائرية تكشف عن أسعار تذاكر التنقل إلى كوت ديفوار

كشف المكلف بالإعلام في الجوية الجزائرية، أمين أندلسي، في تصريح للنهار “أون لاين”. أن سعر التذاكر سيكون في متناول الجميع. موضحا أن سعر التذكرة سيكون 14 مليون سنتيم. مع احتساب كل الرسوم وقد ينخفض بسبب العرض والطلب.

وبعد قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التكفل بـ50 بالمائة من نفقات تنقل 2000 مناصر إلى كوت الديفوار. سيصبح سعرالتذكرة 7 ملايين سنتيم.

جدير بالذكر، أن المنتخب الوطني يخوض حاليا تربصا تحضيريا بمدينة لومي الطوغولية، تحسبا لنهائيات أمم إفريقيا 2023. بكوت ديفوار المقرر انطلاقها يوم 13 جانفي الجاري.

حيث سيخوض الخضر مباراة ودية حضيرية ضد بمنتخب الطوغو، يوم غد الجمعة انطلاقا من الساعة التاسعة ليلا بتوقيت الجزائر.

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