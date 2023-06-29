هكذا كانت أجواء العيد في بروكسل

فور رفع أذان فجر أمس الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك. ومع بدء الدقائق الأولى لشروق الشمس، سارعت الأسر والأطفال والشباب والكبار والسيدات وهم مرتدين الحجاب والأقمصة إلى حجز مكانهم في المساجد. والزوايا والساحات المخصصة لصلاة عيد الأضحى المبارك.

فبالتزامن مع الساعات الأولى لصباح عيد الأضحى أصبح صوت التكبير والتهليل يملأ الساحات، بمشاركة الأطفال، لتعم الفرحة كل الميادين.

كما شهدت ساحات صلاة العيد أجواء من البهجة، حيث تحولت ساحات الصلاة إلى أماكن لجمع الأصدقاء والجيران. وساحات للصور الجماعية ولعب الأطفال بالألعاب والبلالين.

وعودة بالصور، عاشت الجالية المسلمة في بروكسل لأجواء صلاة العيد بعد ترخيص السلطات لإقامتها في حي لاكن (Laeken) شمال العاصمة. وهذا في أحد فضاءات المعرض الدولي.

وحضر الصلاة ما يقارب 10 آلاف مصلي ومصلية بـ Palais 12في التجمع الذي دعا إليه العديد من المساجد في بروكسل.