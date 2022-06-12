هكذا كانت أسئلة اللغة العربية في إمتحان البكالوريا

رصد تلفزيون “النهار”، اليوم الأحد، آراء التلاميذ الذين اجتازوا امتحان اللغة العربية في أول أيام إمتحان البكالوريا دورة جوان 2022.

وأجمع المترشحون أن الأسئلة كانت في متناول الجميع، بالنسبة لكل الشعب سواء العلمية أو الأدبية وحتى التقنية.

وتم تقديم موضوعين للتلاميذ في الأغلبية أحدهما شعر والآخر نثر، حيث اختار التلاميذ الموضوع الذي وجدوه أسهل.

وأبدى التلاميذ من مختلف ولايات الوطن، ارتياحهم بخصوص الأسئلة المقدمة، حيث ربط تلفزيون “النهار” المباشر من عدة ثانويات عبر الوطن.

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أزيد من 700 ألف مترشح يجتازون إمتحان “الباك”

هذا وسيجتاز أزيد من 700 ألف مترشح اليوم الأحد، إمتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2020، وعلى مدار 5 أيام.

كما سيجتاز المترشحون إمتحانات البكالوريا بداية من اليوم الأحد، موزعين عبر أكثر من 2500 مركز إجراء.

وحسب وزارة التربية الوطنية، فإنه لم يطرأ أي تغيير على برنامج سير اختبارات البكالوريا لهذه السنة مقارنة مع السنوات الماضية. حيث سيتمكن المترشحون من الاختيار بين موضوعين في كل مادة. بالأإضافة كذلك إلى تخصيص مدة نصف ساعة إضافية للإجابة. زيادة عن الوقت الرسمي لكل مادة.

وتجري هذه الامتحانات للسنة الثالثة على التوالي في ظروف استثنائية. حيث سيتم إعتماد البروتوكول الخاص بالإجراءات الوقائية والصحية ضد كوفيد-19.

وكان وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، قد أوضح مؤخرا أن أسئلة الامتحانات ستكون حول الدروس التي تم تحصيلها حضوريا بالمؤسسات التربوية. مشددا على ضرورة عدم التفاعل مع ما يبث عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

كما أشار بلعابد، أن الوزارة حريصة على تطبيق القوانين بصرامة إزاء كل من يريد بث مواضيع خاطئة ومفبركة عبر وسائط التواصل الاجتماعي. معتبرا أن هذا السلوك السيء من شأنه التشويش على المترشحين وإرهاقهم نفسيا وجسديا.

من جهة أخرى شدد الوزير على ضرورة إلتزام المترشحين بالانضباط والتقيد بالتوقيت الرسمي لفتح المراكز للمؤطرين والمترشحين. علما أنه سيتم فتح مراكز الإجراء على الساعة السابعة والنصف صباحا بالنسبة للمترشحين. وينطلق الإمتحان على الساعة الثامنة والنصف صباحا.

وأضاف الوزير أنه سيتم توفير الجو الملائم للمترشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا المتواجدين بالمؤسسات الاستشفائية. ومراكز إعادة التربية مع الحرص على الالتزام بالبروتوكول الصحي المعمول به.