هكذا كانت أسئلة اللغة العربية والفيزياء لمترشحي البيام

أجمع مترشحو شهادة التعليم المتوسط، أن إمتحانات اللغة العربية والعلوم الفيزيائية، كانت في متناول الجميع.

وتنقل مراسلو قناة “النهار”، عبر مختلف الولايات، إلى مراكز الإمتحانات، واقتربوا من التلاميذ لسؤالهم حول طبيعة الأسئلة.

وذهب البعض إلى القول بأن إمتحان اللغة العربية كان سهلا، وفي متناول التلميذ المتوسط، وكذلك الأمر بالنسبة لإمتحان العلوم الفيزيائية.

وأكد التلاميذ، أن الأسئلة كانت من المقررات الدراسية التي تناولوها خلال السنة الدراسية، وأن كل من حضر جيدا لهذا الإمتحان قد أبلى حسنا.

ويمتحن اليوم أكثر من 800 ألف تلميذ موزعين على 2967 مركز إجراء، من بينهم 788 ألف متمدرس. لاجتياز شهادة التعليم المتوسط لهذه السنة.

هذا وقد اتخذت وزارة التربية الوطنية كل الإجراءات اللازمة لتفادي عمليات الغش التي شهدتها بعض الدورات السابقة.