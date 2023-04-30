هكذا كانت الأسئلة الخاصة بتقويم المكتسبات في اليوم الأول

انتهى قبل قليل تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي من أول إمتحان خاص بتقييم المكتسبات ، ويتعلق الأمر بتقييم كفاءة المكتوب .

وقد استلم التلاميذ نصوصا في اللغة العربية، فيها نص يتكون من أسئلة في الفهم تتعلق بالعنوان والفكرة العامة والانتاج اللغوي .

وتم تقييثم تلاميذ امتحان تقييم المكتسبات للسنة الخامسة ابتدائي بحروف تتمثل في حرف” أ” والتي تعني أن التلميذ لديه قدرة التحكم القصوى، و “ب” تعني أن الطفل يتحكم بصفة مقبولة ،وحرف “ج” تعني ان التلميذ يتحكم جزئيا ، وأخيرا حرف “د” وتعني أن التلميذ تحكمه محدود.

هذا و يشمل الإمتحان كل المواد التعليمية المقررة في السنة الخامسة ابتدائي، باستثناء مواد التربية الموسيقية والتربية التشكيلية والتربية البدنية والرياضية بالنسبة للسنة الدراسية2022 ــ 2023 وفق تقييمات كتابية، في ثماني مواد وهي اللغات العربية والأمازيغية والفرنسية، والرياضيات، لمدة ساعة ونصف لكل مادة، اضافة الى التربية الإسلامية والتاريخ والجغرافيا والتربية العلمية والتكنولوجية والتربية المدنية بـ45 دقيقة لكل واحدة.