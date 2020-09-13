هكذا كانت انطباعات مرشحي البكالوريا عن امتحان اللغة العربية

إنطلقت، اليوم الأحد، امتحانات شهادة البكالوريا والتي تمتد الى غاية الخميس الجاري، والتي جاءت في ظروف استثنائية تطبعا أزمة كورونا.

واجتاز التلاميذ صباح اليوم الأحد، في مختلف الشعب مادة اللغة العربية، حيث أجمعوا على أن الامتحان كان في متناول الجميع.

وقد رصدت “النهار” آراء طلبة ثانوية عمر ملاك، بالبليدة، أين عبروا عن رضاهم عن الامتحان وأكدوا أنه في متناول الجميع.

وبدورهم عبر طلبة ولاية الوادي عن ارتياحهم لسهولة الأسئلة، كما ثمنوا الإجراءات المتخذة لتوفير جو ملائم وآمن يضمن سلامة المترشحين.

وقد عبر التلاميذ عن أملهم في النجاح، مستبشرين بامتحان اللغة العربية الذي دب فيهم أمل النجاح وبلوغ أسوار الجامعة.

وقد سبق انطلاق امتحان شهادة البكالوريا هذه السنة، اتخاذ اجراءات احترازية غير معهودة فرضها وباء كورونا.

حيث تم تعقيم قاعات الامتحان وتوفير الكمامات وكذا المطهرات، ناهيك عن توفير أجهزة قياس حرارة الجسم.