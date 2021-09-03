هكذا كانت ردة فعل سليماني بعد سهرته التاريخية

عبّر الدولي الجزائري، إسلام سليماني، عن سعادته الكبيرة بعد إقترابه من تحطيم رقم عبد الحفيظ تاسفاوت، كأفضل هداف في تاريخ المنتخب الوطني، حيث هز الشباك لأربع مرات كاملة، رافعا رصيده لـ35 إصابة مع مُحاربي الصحراء، منذ بداية مشواره معهم.

وصرّح “سوبر سليم” للتلفزيون الجزائري قائلا :”المهم بالنسبة لي هو أن يحقق المنتخب الفوز، والأهداف تأتي بعدها، واقتربت أكثر من الرجل المحترم عبد الحفيظ تاسفاوت، والذي أحييه بالمناسبة”.

وواصل لاعب نادي أولمبيك ليون الفرنسي :”قمت بمهتي على أكمل وجه، ولم نستصغر جيبوتي تماما، وربي وفقنا، وغايتنا الأساسية تبقى التأهل لنهائيات كأس العالم القادمة”.

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