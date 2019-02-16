هكذا كانت ردة فعل “محرز” بعد هدفه الرائع !!

الرياضة
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هكذا كانت ردة فعل “محرز” بعد هدفه الرائع !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

عبر النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” عن سعادته الكبيرة بعد التأهل المحقق ضد “نيو بورت كاونتي” في كأس الإتحاد الإنجليزي.

ونشر نجم الخضر صورة له من موقعة السبت على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وأرفق “محرز” الصورة بعبارة:”مباراة صعبة اليوم لكنني سعيد بالنتيجة والهدف الذي سجلته.. الموعد في الدور القادم”.


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