هكذا كانت ردة فعل “محرز” بعد هدفه الرائع !!

ونشر نجم الخضر صورة له من موقعة السبت على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وأرفق “محرز” الصورة بعبارة:”مباراة صعبة اليوم لكنني سعيد بالنتيجة والهدف الذي سجلته.. الموعد في الدور القادم”.

Tough game today but pleased with the result & the goal 🙌🏼 On to the next round 🔜 #KeepBelieving @ManCity pic.twitter.com/uFmq4FZgqB

— Riyad Mahrez (@Mahrez22) February 16, 2019