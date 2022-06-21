هكذا كانت مايا تنشط ضمن عصابة تمتهن المتاجرة بالهيروين باستعمال سيارة طاكسي

كشف ملف قضائي أجلته محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة اليوم الثلاثاء. عن نشاط مشبوه يقوم به رعايا أفارقة مقيمين بالجزائر بطريقة غير شرعية بالتراب الوطني. للاتجار بالمخدرات من نوع هيروين، مستغلين الضاحية الشرقية من العاصمة. مستودعا لهم لتخزين السموم ثم توزيعها، عن طريق ابرام صفقات بيعها للأشخاص المدمنين.

وفي ملف القضية تتابع هيئة المحكمة 7 أشخاص موقوفين منهم 3 رعايا أفارقة من جنسية نيجرية. تتواجد بينهم امرأتين مقيمتين بحي عين طاية وهما “ايف ايفوسا انجل”. و” اوبير لفلورنس اوقينيرو” إلى ورعية نيجيري شريكهما.

كما تبين في إطار التحقيق أن باقي المتهمين كانوا يتنقلون على الضفة الشرقية من العاصمة بأحياء الحميز. عين طاية درقاتة، وبرج الكيفان، على متن سيارات أجرة غير شرعية. وأخرى تستعمل تطبيق خاص لأجل الالتقاء بالمروجين الافارقة. وعقد صفقات بيع وشراء بينهم مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

كما أسفرت التحريّات عن حجز ما 3حزم تحتوي على كمية من المخدرات من نوع هيروين. قدرها 113 كبسولة بوزن 420 و250 علبة دواء “برالقان”. بالإضافة إلى قارورة زجاجية تحتوي على كمية من الهيروين الخام وزنها 30غ. قارورة زجاجية تحتوي على مسحوق أبيض وزنها 120 غ. كيس بلاستيكي به41 كبسولة من من الهيروين بوزن يقدر 96 غرام.41 كبسولة من الهيروين. 113 كبسولة بوزن 420غ و250 علبة دواء برالقان. 10 علب من دواء ” اكسبنادول”، ومبالغ مالية بقرابة 140 مليون سنتيم.

وقائع القضية..

تتلخص وقائع القضية انه بتاريخ 30 جوان 2021. وردت معلومات لدى مصالح فرقة مكافحة الإتجار الغير شرعي بالمخدرات. عن قيام شخصان أحدهما امرأة بالمتاجرة بالمخدرات من نوع ” هيروين” مقيمان بالعاصمة.

وبعد عملية ترصد للمسماة ” ماية” لوحظ تردد شخص في العشرينات من العمر على مقر اقامتها والمبيت هناك. ليتم تحديد هوية عذا الأخير ويتعلق الأمر بالمسمى “ب.عبد الرحمان”. المدعو ” دحمان”، والمسماة ” م.ربيحة ” المكناة ” مايا”. هذه الأخيرة بتاريخ 2 جويلية2021. انطلقت من مقر اقامتها بحي ” ميسوني” في حدود الساعة العاشرة وربع. على متن سيارة من نوع ” رونو سامبول” تستعمل تطبيق خاص. كما توجهوا مباشرة إلى باب الوادي، برفقة المسمى ” ب.عبد الرحمان”، وتوجهوا إلى شرق العاصمة.

وفي إطار التحريات تبين ان “ربيحة” و”عبد الرحمن” على اتصال بأحد الأشخاص يحوز على رقم هاتفي. مسجل باسم رعية تدعى “برولاي دانت” وآخر مسجل باسم ” هجيرة عبد الرزاق”.

بحيث يتنقل عبد الرحمن إلى منطقة الحميز عند كل اتصال هاتفي. تبين بعد تفعيل الجانب التقني للأرقام الهاتفية أن الأمر يتعلق بالمسمى” اسحاق ب.رشيد”.

ومواصلة للتحريات، تم تتبع المدعو ” عبد الرحمان” وهو على متن سيارة أجرة غير شرعية متوجها إلى منطقة الحميز. ليقوم في حدود الساعة 14.00 زوالا. بامتطاء سيارة من نوع ” سيات ابيزا” تبين انها ملك للمدعو ” اسحاق.ب.رشيد”.

اذ وبعد تتبع حركة سير السيارة تم رصد ” اسحاق” يتجه بها إلى حي درقانة. وتوقف بحي ” بن زرفة”. ليتلقي برعية أجنبية ركبت معه. ليتنقلا كليهما إلى مدينة عين طاية وهناك تأجلت الرعية الأجنبية ودخلت الى منزل المسماة ” انجل ايفوسا” المكناة ” فاطيمانا”.

ترصد المتهمين..

وفي اطار التحريات دوما، وبتاريخ 11 جويلية 2021، بعد تتبع المدعو ” ب.عبد الرحمان ” قادما من الحميز. تمت معاينة قيامه بابرام صفقة بينه وبين “اسحاق بوسحاقي” في حدود الثامنة وخمس دقائق. وخلالها تمكن المدعو “عبد الرحمان ” من الافلات بعد توغله بين أزقة الحي.

كما تم رصد المدعو “اسحاق رشيد” متوجها إلى حي ” بن زرقة” ليلتقي بالرعية الأجنبية ” أنجل ايفوسا”. وركبت معه السيارة متوجهين إلى عين طاية الى حي ” القرية”.

كما دخلت ” ايفوسا” إلى أحد المنازل، بينما واصل ” اسحاق” تنقلاته إلى بأحياء الحميز وبرج الكيفان. وفي حدود الساعة الواحدة و45 دقيقة.

كما تمت معاينة سيارة من نوع ” رونو كليو” على متنها شخصين توقفت بالقرب من سيارة ” ايبيزا”. وتمت عملية التسليم والاستلام، وفي تلك الاثناء تدخل عناصر الشرطة. كما تم توقيف المعنيبن في حالة تلبس كل من ” اسحاق” بينما الشخص الآخر فقد أبدى مقاومة عنيفة. وحاول التخلص من الكيس ليصطدم بالحائط فوقع أرضا، فتك استرجاع الكيس الذي كان يحتوي على 41 كبسولة من الهيروين. بوزن يقدر 96 غرام.

الهيروين والأموال أهم المحجوزات..

وعند توقيف المسمى ” اسحاق رشيد” على متن مركبته ضبط بحوزته مبلغ مالي يقدر ب 7 .5 ملايين سنتيم. كما أسفرت عملية تفتيش منزل هذا الأخير عن ضبط بداخل المستودع قرابة 15 مليون سنتيم بجانب المخدرات. ومبلغ مالي بداخل حقيبة ظهرية بحوالي 27 مليون سنتيم. ومبلغ أخر متفرق بعدة أكياس بلاستيكية. كما تم حجز 3 حزم تحتوي على كمية من المخدرات من نوع: هيروين ” قدرها 113 كبسولة. بوزن 420غ و250 علبة دواء ” برالقان”. بالإضافة إلى قارورة زجاجية تحتوي على كمية من المخدرات من الهيروين الخام وزنها 30غ. قارورة زجاجية تحتوي على مسحوق أبيض وزنها 120 غ. صحن صغير به ملعقة عليهما آثار بقايا مخدرات من نوع ” هيروين “. آلة كهربائية عليها بقايا مخدرات.

وبعد عرض المبلغ المضبوط على بنك الجزائر اتضح أنه يحتوي على ورقة واحدة من فئة 2000دج مزورة.

كما تم حجز 41 كبسولة من الهيروين بحوزة المشتبه فيه ” ع.رشيد” وزنها 96غ. بالاضافة الى ذلك أسفرت عملية تفتيش المشتبه فيه الثالث ‘د” ب.عبد الرحمان”. عن ضبط كبسولة من المخدرات من ” الهيروين ” بوزن 1.2غ، مبلغ 30 ألف دج.

كما تم حجز بمنزل المشتبه فيها “إيفا ايفوسا” 4 حزم لاكياس بلاستيكية شفافة. كما تم حجز كبسولتين كبيرتي الحجم. لمسحوق بني وزنه 65غ. جهاز كمبيوتر.

وعند توقيف المسماة ” اوبير فلورنس اوقنير” ضبط بمنزلها مبلغ 9000دج، 10 علب من دواء ” اكسبنادول”.

كما من المقرر أن يواجه المتهمون تهما تتعلق بجناية حيازة وبيع ووضع للبيع والنقل والتخزين لمواد مخدرة. في إطار جماعة إجرامية منظمة، الدخول والإقامة بطريقة غير شرعية بالتراب الوطني. جنحة طرح أوراق نقدية مزورة للتداول.