هكذا كانت مشاركة الرئيس تبون في مؤتمر المناخ الدولي بشرم الشيخ

البداية كانت بانطلاق الطائرة الرئاسية من مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة، متبوعة بسرب من 4 مقاتلات حربية تابعة للقوات الجوية الجزائرية. وكان برفقة الرئيس تبون كل من وزير الخارجية رمطان لعمامرة ووزيرة البيئة موالفي.

وشارك رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في مؤتمر المناخ الدولي الـ27 بشرم الشيخ. أين كان في استقباله كل من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وعلى هامش فعاليات مؤتمر المناخ الـ27، كان للرئيس تبون عدة لقاءات مع قادة ورؤساء وأمراء عدة دول مشاركة بالمؤتمر. حيث التقى رئيس الجمهورية، مع نظيره من النيجر محمد بازوم. ورئيس العراق عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي. كما اجتمع الرئيس مع الوزير الأول اللبناني نجيب ميقاتي، ورئيس وزراء فلسطين، محمد شتية، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط. ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، ورئيس غينيا بيساو عمرو سيسوكو آمبالو. ورئيس وزراء مالي عبد الله مايغا، ورئيس الصومال شيخ حسن، ورئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا. ورئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن. في حين كان لقاء الأخيرة مطوّلا مع الرئيس تبون.

وبالمقابل، شارك الرئيس تبون في الصورة التذكارية، قبل انطلاق المؤتمر، رفقة القادة ورؤساء وأمراء الدول المشاركة في مؤتمر المناخ الـ27.

كما التقى الرئيس تبون مع نظيره الفينزويلي نيكولاس مادورو داخل قاعة المؤتمر. وكذا ملك الأردن عبد الله الثاني الذي كان يرافقه ابنه الذي مثّله في القمة العربية بالجزائر.

وعند إنتهاء المؤتمر، التقى الرئيس تبون بنظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي هنأه بنجاح القمة العربية التي حظيت الجزائر بتنظيمها. وكذا رئيس وزراء هولندا مارك روت، ورئيس بلغاريا رومن ردييف، ورئيسة مجلس وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني. وعاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عقب مشاركته في المؤتمر، إلى أرض الوطن.