هكذا كانت ميلانيا قبل أن تتزوج ترامب.. فتاة أخرى لن تتعرف عليها

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، صورا لميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال فترة المراهقة.

وبدت السيدة الأولى لأمريكا، مختلفة تماما عن مظهرها الحالي في بداية مسيرتها في عالم عروض الأزياء.

وظهرت ميلانيا في عمر الـ17 بملامح مختلفة تماما، مما جعلها تبدو فتاة أخرى.

وفي عمر الـ16، إكتشف المصور “ستاين جيركو” ميلانيا بالصدفة، وطلب منها الحضور لجلسة تصوير، وكانت النتيجة رائعة.

لتشكل تلك الصور انطلاقة لميلانيا، وتحولت بفضلها لعارضة أزياء في إيطاليا، قبل أن تنتقل إلى باريس.

وتغيرت حياة ميلانيا تماما بعد أن تعرفت على رجل الأعمال دونالد ترامب عام 2001، ليتزوجا عام 2005، وتصبح بعدها سيدة أمريكا الأولى.