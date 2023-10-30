هكذا كان أفارقة يهربون مخدرات “هيروين” في أحشائهم للمتاجرة بها في أحياء العاصمة

فتحت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاثنين ملب جماعة اجرامية منظمة تضم 7 رعايا أفارقة من جنسيات مختلطة من بينها نيجيريا. الكاميرون، غانا، مالي، ينشطون في مجال المتاجرة بالمخدرات الصلبة. عن طريق استيرادها من بلدانهم الأصلية بتهريبها في أحشائهم، لتسهيل عملية إدخالها.

بحيث كان المتهمون محل المتابعة يستأجرون دشقة بحي الضفة الخضراء بمدينة برج الكيفان شرقي العاصمة. لتخزين وتوزيع الممنوعات بغرض نقلها ثم عرضها للبيع.

تتلخص وقائع القضية أنه بتاريخ 4فيفري 2023 في حدود الساعة العاشرة صباحا، على إثر دورية روتينية لرجال الشرطة بحي قهوة الشرقي. لفت انتباههم رعية أفريقية بصدد النزول من سيارة أجرة، وبمجرد تفطنه لاقتراب عناصر الشرطة منه حاول الفرار.

وعليه تم توقيف المشتبه فيه “نكيكجيكا شبيبيزور”، التي بعد عرضه للأشعة بمستشفى مصطفى باشا تبين حيازته على كبسولات بيضوية من المخدرات. من نوع “هيروين” في أحشائه، بحيث قام يطرح 4 منها بوزن 86.91. كما تم طرح خامس كبسولة في اليوم الموالي يقدر وزنها ب215 .

وصرح سائق سيارة أجرة أن الرعية الموقوف يعد زبونا لديه ومتعود نقله منذ،حوالي 7 أشهر، ويقيم برفقة شقيقه بحي بن زرقة.

المتهم يعترف..

من جهته اعترف الرعية الموقوف”نكيكجيكا شبيبيزور” بأنه ينشط ضمن جماعة إجرامية منظمة تنشط في مجال المتاجرة في المخدرات. ويتم استغلال منزل مستأجر بحي برج الكيفان من طرف رئيسهم من اجل تخزين وايواء وتوزيع الممنوعات.

واستكمالا لإجراءات التحقيق تم تداهمة المنزل وكللت العملية بإيقاف 4 أفارقة كل من ” مازونتو شريست”، ” شينمزو اميزي””، “جيمس فايدي”. “أياوبو ادريسو “، مع حجز 10 قوالب ملفوفة بشريط أسود تحوي على حشيش رائحته من مخدر ” الماريخوانا” تزن 7253غرام. كانت مخبأة تحت سرير غرفة نوم الرعية “هايدرا محمادو” مع جواز سفره. ورخصة سيارة منتهيي الصلاحية.، بالاضافة الى ميزان الكتروني صغير واكياس بلاستيكية شفافة، وعقد ايجار سكني.

وبتاريخ 10فيفري 2023 قام المسمى شيمنزو إيميزي” بطرح كبسولتين تزن حوالي 43.40غرام ظن مخدر ” هيروين”، كما طرح المدعو “جيمس فايدي”32كبسولة.

ونسب للمتهمين تهما تتعلق بجناية استيراد وحيازة قصد البيع، نقل وتخزين للمخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة من طرف جماعة اجرامية منظمة.