هكذا كان الطيّار «ديدينو» يستغلّ دورات تربّص بالخارج لتهريب «الكاشيات» و«الكيف»

الإطاحة به قادت إلى حجز 4 آلاف قرص بمنزله

الموقوف اعترف بأنه كان يمرّر السّموم عبر المطار مموّهة في علب «مارلبورو» ويدعي بأنها لعلاج سرطانّ

أجّلت محكمة الجنايات بالدار البيضاء، أمس، ملف شبكة إجرامية مختصّة في المتاجرة بالمخدرات «الكيف» والأقراص المهلوسة، تضمّ 9 متهمين، بينهم شقيقان من بجاية أحدهما مغترب بفرنسا.

إذ يقود هذه العصابة الإجرامية طيّار متربّص بالجوية الجزائرية المدعو «ح.سمير» المكنى «سمير ديدينو»، الذي كان يستغلّ سفرياته الخاصة بتربّص الطيّارين في فرنسا لجلب كميات معتبرة من السّموم، بغرض ترويجها بمنطقة الدار البيضاء والأحياء المجاورة.

كشفت التحريات بخصوص «الطيار المتربّص» أنه كان يمرّر كميات المخدرات بمختلف الأصناف عبر مطار «هواري بومدين» عبر جهاز سكانير، مموّهة داخل علب السجائر عن طريق تغليفها بمادة «الأليمينيوم»، مخبرا الجمركي بأنها أدوية لعلاج السرّطان، لتفادي تفتيشها، وهي الكميّات التي اعترف المتّهم باستيرادها من عند بارون يدعى «نسيم» المقيم بفرنسا بغرض إيصالها إلى شقيقه «فاتح» المقيم ببجاية.

وأسفرت العملية عن حجز ما يقدّر بـ4 آلاف قرص مهلوس، من بينها 2959 قرص من مختلف الأنواع بمنزل الطيار «ديدينو»، منها 2660 قرص من نوع «سوبيتاكس».

انطلاق التحريات

ملابسات قضية الحال، انطلقت بموجب تقرير إخباري مؤرخ في 1 ماي 2017، من طرف فصيلة مكافحة الاتجار غير الشرعي في المخدرات شرقي العاصمة، مفاده وجود أحد الأشخاص يقوم بترويج المخدرات من نوع «القنب الهندي» والمؤثرات العقلية على مستوى مقر إقامته بالدار البيضاء.

ويتعلّق الأمر بالمدعو «إ.سيد أحمد»، إذ وبعد تكثيف التحريات أسفرت العملية عن توقيف المعني بالأمر بالقرب من ديوان الأرصاد الجوية بالدار البيضاء، في حدود الساعة 6 ونصف مساءً، بعد مقاومة عنيفة أبداها.

ليتمّ ضبط قطعة مسحوقة من المؤثرات العقلية من نوع «سوبيتاكس» وهاتفه النقال الذي ضبطت فيه صور ملتقطة للمعني يستعرض من خلالها كمية من أقراص «ريفوتريل»، كما أسفرت عملية تفتيش منزل الموقوف على قطعة صغيرة من المخدرات ومبلغ 6200 دج.

كما تم ضبط 4 أقراص من المؤثرات العقلية من نوع «سوبيتاكس» تحت المقاعد الخلفية بمركبة معطلة من نوع «رونو توينڤو»، ليعترف المعني أن الكمية المحجوزة يستهلكها، ومتعوّد شراؤها من شخص بباب الوادي، وشخص آخر يدعى «أ.م.عمر» يقطن بالدار البيضاء.

الإطاحة بمدمن تكشف عن شبكة وراءها «طيّار»

واستكمالا للتحريات، تمّ توقيف مشتبه فيه ثاني، ويتعلق الأمر بالمدعو «أ.م.أعمر» المكنى «عمار» على متن مركبته من نوع «سوزوكي»، الذي بعد تفتيش منزله عثر به على 566 قرص مهلوس من نوع «سوبيتاكس».

إلى جانب كمية من مخدر «الكوكايين» يقدر وزنها 9.1 غ، ومبلغ مالي يقدّر بأكثر من َ10 ملايين سنتيم. وكشف المتهم الموقوف «أ.م.أعمر» بخصوص مموله الرئيسي، وهو «س.سمير» المكنى «س.ديدينو» الذي يتولّى جلب المؤثرات العقلية «سوبيتاكس» من الخارج، بصفته طياّر متربّص بالجوية الجزائرية، أما المدعو «ح.إسماعيل» فيلعب دور الوسيط في العملية.

واستغلالا للمعلومات هذه تمّ توقيف المعنيين بالأمر «ح.إسماعيل»، و«س.سمير» هذا الأخير ضبط بحوزته بعد تفتيش منزله على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من مختلف الأصناف قدرت بـ2959 قرص داخل حقيبة سوداء مموهة داخل 4 علب سجائر «مارلبورو ڤولد» ملفوفة بغلاف الأليمنيوم منها 2660 قرص من نوع «سوبيتاكس».

إذ اعترف المعني بحيازته لهذه الكمية من المخدرات، إلى جانب أقراص «الفاليوم» و«لڤوزانسيا» و«ديازيفام» و«لڤزومين» و«تيميستا»، فهي موجهة للاستهلاك الشخصي بسبب معاناته من الأرق، ناكرا المتاجرة فيها.

معترفا في ذات السياق أن أقراص «سوبيتاكس» يحضرها معه من مدينة ليون خلال سفرياته، ناكرا بيعها للمدعو «أ.م.عمر»، الذي اعترف هو الآخر بأنه مدمن على تعاطي «الكوكايين» منذ سنة وذلك بمدينة زيوريخ السويسرية، معترفا أن دوره يقتصر على تخزين أقراص «سوبيتاكس» التي يتسلمها من عند «سمير» الطيار بالجوية، منذ 8 أشهر.

الذي يرسل له من حين إلى آخر زبائن لشرائها، من بينهم «ح.إ» عون أمن بالمطار، و«إ.س» وهو تقني سامي بـ«نفطال» والمدعوين «س.س.ع» «فار « و«ب.ن» المقيمين بالمحمدية، وهذا مقابل منحه القليل من استهلاكها.

عون أمن بالمطار يدفع «الأورو» يفضح الطيّار «ديدينو»

كما أسفرت عملية تفتيش المتهم «ح.إ» بالحميز على ضبط مبلغ من العملة الأجنبية قدره 310 أورو، وقرصين من نوع «بريغابالين» وقرص من نوع «ليريكا» وقطعة من الكيف بوزن 1.2 غ، معترفا بعلاقته بالمدعو «سمير» كونه يستورد المخدرات من الخارج، إذ شاهده مرة وهو يبيع للمسمى «نزيم» 50 صفيحة بها 350 قرص مقابل مبلغ 10 ملايين سنتيم.

وكشفت التحريات أن الطيار بالجوية «س.س» كان يقوم بتمرير كميات السموم على جهاز سكانير بالمطار، بواسطة حقيبته المضبوطة ويخبر الجمركي بأنها عبارة عن دواء خاص لعلاج السرطان، إذ كان المتهم يستغل فترات تربصه بفرنسا في مجال الطيران، الذي خصصته الجوية الجزائرية لعدد من الطيّارين على مستوى مدرسة بـ«مونبيلي»، إذ كان يتسلمّ الأقراص المهلوسة من شخص ينحدر من بجاية يدعى «ب.نسيم» لأجل إيصالها إلى شقيقه «فاتح».

توقيف مموّن الشبكة الإجرامية الفار

وأفلحت الفرقة المحققة في توقيف شقيق البارون «نسيم» المدعو «فاتح» الذي اعترف أنه معتاد تسلم الأقراص المهلوسة من عند المتهم «سمير» الذي يعرفه منذ حوالي شهرين، والتي يتسلمها من عند بفرنسا المسمى «نسيم»، إذ سلمه في إحدى المرات مبلغ 40 مليون سنتيم بالعملة الأجنبية، أما بخصوص المتهم «ب.نسيم»، فقد أصدر قاضي تحقيق محكمة الدار البيضاء أمرا بالقبض في حقه بتاريخ 1 جوان 2017، ليتمّ إفراغ أمر بالقبض الصادر ضده يوم 13 نوفمبر 2017، خلال دخوله إلى أرض الوطن.