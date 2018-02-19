هكذا كان اللقاء الأول بين محرز وجماهير ليستر بعد المقاطعة !

كشف موقع “ليستر ميركوري” التفاصيل الكاملة لعودة رياض محرز إلى ملعب “الكينغ باور ستاديوم” على هامش مباراة “شيفيليد” الجمعة الماضي في كأس الإتحاد الإنجليزي.

وأكد “جيمس شارب” صحفي مختص بشؤون ليستر، أن جماهير الفريق كانت في إنتظار محرز بكل شوق.

وقال: “مثلما جرت العادة الجماهير تردد إسم كل لاعب قبل بداية المباراة وعند معرفة التشكيلة”.

وأضاف: “ولكن عندما وصل الجميع إلى إسم رياض محرز برقمه الـ26، الجماهير رحبت به أكبر من البقية”.

وتابع: “عاصفة من التصفيق كانت للجزائري، الذي أكد جوهره في المباراة والسبب الذي جعل الجماهير ترحب به من جديد”.

وكانت الجماهير قد حييت الجزائري لحظة دخوله من أجل الإحماء ولحظة خروجه من المباراة بعد تغييره من المدرب بويال.