هكذا كان المغربي “أبو عائشة” يحرض الشباب على “الحرقة” نحو بلاده لتجنيدهم في التنظيمات الإرهابية بالساحل

يكشف ملف قضائي، تشرع في معالجته محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء عن الإرهابي المكنى ” أبو عائشة” المكلف بتهريب البشر. بغرض الانضمام وتجنيدهم في التنظيمات الإرهابية الناشطة بالساحل بالنيجر ومالي. عن طريق تشجيعهم على الهجرة بطريقة غير شرعية من الجزائر إلى الأراضي المغربية، للتكفل بهم.

وفي ذات الملف تورط 6 متهمين في وقائع تتعلق بأفعال إرهابية متفاوتة الخطورة، لتواصلهم مع ” أبو عائشة” عبر تطبيق ” تليغرام”. فتم متابعتهم بجناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط في الخارج والإشادة بالافعال الإرهابية وتشجيعها. ومحاولة السفر إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أفعال إرهابية أو تدبيرها. أو الإعداد لها.

حيث سيواجه المتهمين كل من ” أ.س”، ” ب، أ”، “ب.ف”، ” ح.م.ش”،” ع.ز” التهم للاجابة عنها

وقائع القضية

يستخلص من وقائع القضية أنه بعد استغلال التحريات التي قامت بها المصالح العملياتية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لامن الجيش. أسفرت أن المسمى ” ب.ف” يستغل حسابه المعرف ب،faysel. على تطبيق ” تليغرام” في تواصل مع عناصر تنشط تحت لواء الحركة الإرهابية المسماة ” الدولة الإسلامية في غرب افريقيا”. التي تنشط على الحدود الجنوبية للجزائر المجاورة لدولتي مالي والنيجر لغرض الالتحاق بصفوفها.

وفي اطار التحقيق صرح المشتبه فيه انه خلال الفترة الممتدة مابين سنتي 2016 و2020، كان يستهلك ويروّج المخدرات. قبل أن يعدل عن سلوكه خلال اوت 2020، أين أصبح يتردد على المساجد بالحي. ومصاحبة الأشخاص الملتزمين دينا، وخلالها تعرف على المدعوين ” س.الحمرة”، ” ب.أسامة ” المعروفين بتشددهما.

كما أضاف المتهم أنه أصبح يتفحص المواقع الدينية والفيديوهات التحريضية على ” فايسبوك ” و ” يوتيوب “ذات الطابع الارهابي، ومن ثمة يقوم بتحميل الفيديوهات الخاصة بأعمال الجبهة الإسلامية لإنقاذ ” فيس” في الجزائر، وتنظيم القاعدة في بلادي العراق وسوريا.

واعترف المعني أيضا انه تواصل مع عناصر إرهابية في الخارج، التي تنشط تحت لواء تنظيم الدولة الإسلامية ” داعش” بنية الالتحاق بهم.

بحيث قام بالتواصل مع ثلاثة أشخاص عبر تطبيقة ” تليغرام ” أحدهم يدعى ” أبو عائشة” مغربي الجنسية، يعمل على تهريب البشر لصالح الجماعات الإرهابية، الذي طلب منه مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية اتجاه الأراضي المغربية، وهو من سيتكفل بايصاله الى الجماعات الإرهابية الناشطة في الساحل بدولة النيجر.

وقال المتهم أنه لم يقبل العرض خوفا من أن ” أبو عائشة” يتعاون مع المصالح الأمنية، أما ثاني مرة اتصل مع كل من مسيرين لصفحتين ذات طابع تخريبي تحملان اسم ” غائبون” و ” ggff27″، الذين طلبت منه الاشتراك في،الصفحتين ليتسنى له الاطلاع على مختلف الاصدارات والمنشورات الخاصة بالنشاطات الإرهابية على مستوى دولة سوريا وقارة أوروبا.

وفي اعترافاته صرح نفس المتهم بأنه خلال لقائه مع ” س.ح” و” ب.ا” اطلعهما على فيديوهات تتضمن مشاهد لعمليات نفذتها بعض العناصر الإرهابية على مستوى دولة سوريا، واعلمهما بقناعته التامة بالمنهج المتبع من طرف تنظيم الدولة الإسلامية ” داعش” وكذا تنظيم القاعدة في الصحراء الكبرى، معربا عن رغبته التامة في الالتحاق بهما.