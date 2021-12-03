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هكذا كان تصويت الممثل الجزائري في جائزة الكرة الذهبية

بقلم يونس رزيق
هكذا كان تصويت الممثل الجزائري في جائزة الكرة الذهبية
اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز
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كشفت مجلة “فرانس فوتبول” عن تصويت وسائل الإعلام  على جائزة الكرة الذهبية 2021 التي عادت للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وصوت الصحفي يزيد وهيب على اللاعب الدولي الإيطالي جورجينيو في المركز الأول، متبوعا بالبلجيكي كيفين دي بروين، والجزائري رياض محرز في المركز الثالث.

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