هكذا كان تصويت الممثل الجزائري في جائزة الكرة الذهبية

كشفت مجلة “فرانس فوتبول” عن تصويت وسائل الإعلام على جائزة الكرة الذهبية 2021 التي عادت للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وصوت الصحفي يزيد وهيب على اللاعب الدولي الإيطالي جورجينيو في المركز الأول، متبوعا بالبلجيكي كيفين دي بروين، والجزائري رياض محرز في المركز الثالث.

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