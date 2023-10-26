هكذا كان ردت الوزيرة حول نقل تمثال “عين الفوارة” إلى المتحف

قالت وزير الثقافة والفنون صورية مولوجي اليوم في ردها حول امكانية استبدال تمثال عين الفوارة الشهير وتحويله إلى المتحف إنها ستتدارس هذا القرار .

وفي ردها على سؤال للنائب حذيفة زغوان، من حركة حمس، خلال جلسة عامة بالبرلمان حول إمكانية استبدال معلم عين الفوارة برمزية تاريخية أخرى، قالت مولوجي ستتدارس هذا القرار مع المجتمع المدني والسلطات، إحتمالية تحويل التمثال إلى المتحف.

كما أكدت مولوجي “وجود معلم لا يمنع من بناء وتشييد معالم ومنحوتات أخرى لرموز الثورة التحريرية الكبرى في مختلف الفضاءات والساحات العمومية”.

وبخصوص حراسة التمثال، قالت الوزيرة، إنه من واجب الديوان الوطني التي مهمته استثمار واستغلال الموروث الثقافي.