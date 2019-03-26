هكذا كان رد “إليسا” على تعليق أفيخاي أدرعي بشأن “فلسطين”..!

ردت النجمة اللبنانية إليسا بصرامة عبر “تويتر”، على أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الكيان الصهيوني.

وهذا بعد أن علق على تغريدة لها، تحدثت فيها إليسا عن فلسطين، حسب ما نقله موقع “الجرس”.

وكانت إليسا أمس الإثنين، قد نشرت تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، قالت فيها”إنّ فلسطين تضيع ببطء ونحن متفرجون”.

وما كان من المتحدث باسم الكيان الصهيوني إلا أن حشر أنفه، معلقا عليها ومحملا حماس مسؤولية ما يحدث في فلسطين.

الأمر الذي دفع إليسا للرد بعنف، واصفة أردعي بأنه “محتل وقح”، حيث قامت بحظره على الفور.

وقد لاقى موقف ملكة الإحساس استحسانا كبيرا من قبل متابعيها، الذين أشادوا بما قامت به وحيوا موقفها الشهم والنبيل.

حيث تصدرت إليسا بذلك العبارات الأكثر انتشارا (Trends)، ليصبح بذلك اسم إليسا الأول عبر موقع تويتر، في مصر ولبنان وفلسطين والسعودية.