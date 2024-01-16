هكذا كان رد فعل الملكة إليزابيث عند ولادة ابنة ميغان وهاري

كشف كاتب السيرة الذاتية للعائلة البريطانية المالكة، عن رد رد فعل الملكة إليزابيث عند ولادة ابنة ميغان وهاري.

ويروي كتاب وراء كواليس العائلة المالكة بعنوان تشارلز الثالث، الملك الجديد، المحكمة الجديدة، القصة الداخلية. نهاية عهد إليزابيث الثانية وبداية عهد تشارلز الثالث.

وتكشف صحيفة “ديلي ميل”، التي تنشر ما جاء في الكتاب عن مقتطف آخر يروي “غضب” الملكة. عندما علمت أن ميغان وهاري أطلقا على ابنتهما “ليليبيت”، وهو اللقب الذي أُطلق عليها عندما كانت طفلة.

ويزعم الكتاب، نقلاً عن أحد موظفي الملكة، أن الملكة كانت “غاضبة” عندما أشار دوق ودوقة ساسكس. إلى أنهما لن يستخدما لقب العائلة الخاصة دون إذن الملكة.

وأشار الكتاب أن اختيار الاسم الأول هو من اختيار الملكة، وهو ما لم يحدث. حيث لم يطلب هاري وميغان من الملكة استخدام اسم ليليبيت.