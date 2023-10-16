هكذا كان ” فرحات مهني ” يستقبل اعضاء في منظمة ل” ماك” عبر تطبيقة ” ميسنجر “

كشف المتهم الموقوف ” م.س” العضو والمنسق السابق بالمنظمة الإرهابية ” ماك” عن وقائع مثيرة وأخرى خطيرة تتعلق بنشاط الحركة الإرهابية داخل التراب الوطني وحتى خارجه.

بحيث ولدى مثول المتهم للاستجواب أمام هيئة محكمة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء أين تتواصل مجريات محاكمة المتهمين في قضية مقتل المرحوم ” جمال بن اسماعين ” اعترف بأنه كان على علاقة متواصلة ومنتظمة مع حركة ” ماك” التي يسيرها الارهابي الفار ” فرحات مهني” من الخارج؛ بالتنسيق مع أطراف متواجدة بأرض الوطن من بينهم المتهم الحالي وآخرين.

وقال المتهم للقاضي أنه انضم الى حركة ” ماك” سنة 2017 ثم إستقال منها سنة 2020 وهذا لأسباب شخصية، مضيفا المتهم أنه انضم الى الحركة الإرهابية عن طريق تواصله مع عدة أشخاص هم أعضاء بنفس المنظمة بداخل الوطن، وكان عددهم ثلاثة أشخاص من بينهم ” محمد العيد” و” العسكري محمد” وتم اختياره كأمين عام للمنظمة لمستواه التعليمي والثقافي قبل أن ينسحب لأسباب تحفظ المتهم عن ذكرها في الجلسة.

كما أنكر المتهم علاقته بالمدعوين ” ح.س” و” لوصيف” مؤكدا بأنه لأول مرة التقاهم كان في التلفزيون.

وعن الجريمة التي راح ضحيتها ” جمال بن اسماعين” صرح المتهم بأنه بعد تداول فيديو لصديقه المتهم ” م . العسكري “عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك، ثم إلقاء القبض عليه من طرف رجال الشرطة قام بحذف كل حساباته الالكترونية منها حسابه ” فايسبوك “بغرض حماية نفسه خشية توريطه في القضية.

ووجه النائب العام جملة من الأسئلة للمتهم ” م.س” من بينها الطريقة التي استقال بها المتهم من حركة “ماك” خاصة وأن المتهم متواجد بأرض الوطن ومسيرها مقيم في الخارج فكان جواب المتهم أن الاستقالة تمت عبر تطبيقة ” ميسنجر” مثل الطريقة التي تم قبوله بها في المنظمة الإرهابية.

كما تعجبت القاضي بخصوص طريقة استقالة المتهم من الحركة الإرهابية خاصة أنه اعترف بأنه لم يقدم اي طلب للانضمام للمنظمة المذكورة.