هكذا كان “محمد زيطوط” و”أمير ديزاد” يعبئان الشبان للخروج في مسيرات ليلية لمقاطعة رئاسيات 2019

أوقفت مصالح الأمن بالعاصمة مجموعة من الشبان عددهم 9 كانوا لمشاركتهم في مسيرة ليلية غير مرخص بها .بحي المنظر الجميل بالقبة كان يقودها شاب يدعى ” ع.رضا”. الذي كان يقوم بالتعبئة للخروج في مسيرات مناهضة للنظام. عن طريق عرض منشورات تحريضية عشية الانتخابات الرئاسية لعام 2010. وأخرى مسيئة لمؤسسات الدولة باستعمال حسابه الالكتروني على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك“. كما تبين أن المتهم الرئيسي كان على اتصال بكيانات وتنظيمات إرهابيةبالخارج يتقدمهم ” محمد زيطوط” .” أمير بوخرس”.

بحيث من المرتقب أن تفتح محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء خلال الدورة الحالية ملف القضية لمتابعة المتهمين. محل المتابعة لمتابعتهم بجناية عرض وتوزيع منشورات. من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية والمساس بسلامة ووحدة الوطن. بالإضافة إلى ذلك جنحة التجمهر غير المسلح والتحريض على التجمهر جناية دعم جماعة ارهابية باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وقائع القضية..

وقائع القضية انطلقت بعد قيام المتهم الموقوف ” ع.رضا” بالتعبئة والتحريض على مسيرة غير مرخصة. برفقة مجموعة من الأشخاص من أبناء الحي الذي يقطنه بالمنظر الجميل بالقبة الذين توجهوا الى نقر الأمن الحضري السادس للحي. وقامت فئة منهم برشق عناصر الامن بالحجارة مما أدى الى الفوضى واخلال بالنظام العام وعليه تم توقيف المشتبه فيه برفقة الأشخاص الذين كانوا معه.

كما كشفت المعاينة الإلكترونية التي قام بها عناصر الضبطية أن المتهم ” ع.رضا” قام بنشر كتابات على حسابه الالكتروني. على موقع التواصل الاجتماعي” فايسبوك ” يحرض من خلالها على مقاطعة الانتخابات الرئاسية. يالإضافة إلى ذلك الاساءة لمؤسسات الدولة وهيئاتها النظامية وشعارات اخرى تدعو الى اسقاط النظام وسلامة وحدة الوطن.

كما توصلت الخبرة من خلال استغلال الفيديوهات ان المتهم ” رضا” يقود مسيرة ليلية غير مرخص بها على مستوى المنظر الجميل ببلدية القبة. انتهت برشق رجال الشرطة بالحجارة.

كما ثبت بعد التفتيش الالكتروني لهاتفه النقال أنه على تواصل مع كيانات وأشخاص مصنفة أنها إرهابية من بينهم المسماة ” منار المناصرة” و” أمير بوخرس”. ” زيتوت محمد” عبر صفحاتهم على الفايسبوك.

كما توصلت التحقيقات أن المتهم “رضا” قام بنشر شعارات مسيئة على حسابه مثل “مراناش حابسين يتنحاو”. ” شرطة استعمار”. ” ياقضاة العار” ” ماكاش انتخابات”.

وخلال التحقيق اعترف باقي المتهمين بارتكابهم جنحة التجمهر غير المسلح. وهذا من خلال رشق عناصر الشرطة بالحجارة. كما قاموا بقيادة مسيرة ليلة بالمنظر الجميل ويتعلق الامر بالمدعو ” و.مراد”.” ر.ياسر”.” م.مروان”،” و.سيد احمد”. ” م.مليك”.” ش بلال” .”ك.كسيلة رابح”

“ب.عبد المجيد”.”