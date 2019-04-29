هكذا كرّم طلبة جامعة وهران أستاذهم المتقاعد!

قام بعض طلبة جامعة وهران، اليوم الإثنين، بتكريم الدكتور الجامعي، فلازي سمير، بمناسبة تقاعد الأخير بعد مسار تعليمي حافل.

وخلال الملتقى 11 للصغط بجامعة وهران، إختار الطلبة طريقة غير مألوفة بالنسبة للجزائريين، حيث تم تكريم ألدكتور بغسل رجليه.

وقد أصّر الطلبة على فعل ذلك، وعلى شاكلة اليابانيين، أين يقوم الطلبة في اليابان بغسل أرجل أساتذتهم يوم نجاحهم أوخروج

الأساتذة للتقاعد.

وحسب بعض الحاضرين، فإن الدكتور قد رفض الفكرة جملة وتفصيلا، إلاّ أن طلبته بقوا مصريّن عن ذلك، وكان لهم ما أرادوا.

وقد جاءت هذه الفكرة، حين سافر الطلبة مع أستاذهم الى اليابان في إطار مشروع بحث مشترك لإنتاج السلسيوم في الجزائر

والخلايا الشمسية، وأيضا إنتاج مواد فوق ناقلة لنقل الطاقة الشمسية بدون ضياعات، في اليابان، ورأى هؤلاء الطلبة طريقة التكريم.

والتي تقوم بغسل رجلي الاستاذ.