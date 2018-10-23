هكذا كسب حكم جزائري “فيلا” وعقارات في الخارج بفضل ترتيب المُباريات!

فجرت أسبوعية “فرانس فوتبول” فضيحة من العيار الثقيل، بخصوص ما وصفته بـ”الفساد” داخل الكرة الجزائرية، والدور الذي يلعبه الحُكام فيه.

وأكد الفرنسيون في تقريرهم المُطول بأن أحد الحُكام والذي يشتغل في الأصل كـ”مُمرض” تمكن وفي ظرف وجيز من تكوين ثروة.

وأشارت وفقا لأحد مصادرها بأن هذا الحكم، أصبح يمتلك سيارة آخر صيحة، وفيلا، إضافة لملكيات عقارية خارج أرض الوطن.

ونقلت “فرانس فوتبول” تصريحا لحكم آخر، شرح فيه الوضع المُتعفن قائلا :”عملت المُستحيل للإبتعاد عن هذا المُحيط”.

ليُواصل :”لكن مشواري لم ينطلق تماما، والآن أصبحت أرى في الفساد، إمتدادا لمهمتي كحكم”.