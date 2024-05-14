هكذا كشفت 23 كلمة على الفايسبوك سرا عمره 26 سنة

نشر موقع “النهار أونلاين” صورة المنشور على الفيسبوك الذي كشف سرا عمره 26 سنة.

وقد تم وضع هذا المنشور على مجموعة مغلقة على الفيسبوك تحمل اسم “ناس القديد”، حيث تم نشره من قبل من طرف مشارك مجهول الهوية ومن دون صورة.

وقدم صاحب المنشور تفاصيل عن هوية الضحية والخاطف وكشف مكان تواجد المُختطَف في منطقة القديد بالجلفة.

كما نشر صاحب المنشور ما كتبه مرتين في نفس الوقت على نفس المجموعة.

وكان المنشور وراء استئناف البحث عن الضحية المفقود ومداهمة منزل المشتبه به ثم العثور على المُختطَف.

مجلس قضاء الجلفة يكشف الحقائق

وللإشارة، أصدر مجلس قضاء الجلفة يوم الثلاثاء، بيانا حول القضية التي تعود حيثياتها إلى شكوى تلقتها مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالقديد، بتاريخ 12 ماي، من المدعو (ب.ل)، وهو شقيق المفقود.

ووفقا لبيان الهيئة القضائية ذاتها، فإن هذه الشكوى رفعت ضد شخص مجهول، على أساس التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن شقيق الشاكي المدعو (ب.ع)، المفقود قرابة 30 سنة، موجود في منزل جارهم المدعو (ع.ب) ببلدية القديد داخل زريبة أغنام.

وعلى إثر هذا البلاغ أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الإدريسية، مصالح الدرك الوطني، بفتح تحقيق معمّق، وانتقال عناصر الضبطية القضائية إلى المنزل المذكور.

“وفعلا، تمّ العثور على الشخص المفقود (في منزل الجار)، وتوقيف المشتبه به مالك المسكن، البالغ من العمر 61 سنة”. حسب ما ذكره البيان.