هكذا لقّب سليماني نفسه داخل الخضر!

كشف جمال بلماضي، عن تفصيل طريف داخل صفوف المنتخب الوطني، بطله رأس الحربة إسلام سليماني.

وأوضح التقني بأن مُهاجم موناكو، يصف نفسه بـ”الإسطورة” وقال :”هذا هو اللقب الذي يريد من الجميع أن يُنادوه به”.

وإستغل نجم مارسيليا الأسبق الفُرصة، من أجل الإشادة بمؤهلات لاعبه قائلا :”إنه يواجه جميع ما يُقال عنه، ولا يتأثر به”.

وواصل :”هو يسعى ليكون الهداف التاريخي للخضر، وتجاوز عبد الحفيظ تاسفاوت، وأنا مُقتنع بأنه سيصل لمُبتغاه في السنوات القادمة”.

وأردف :”من وجهة نظري، إسلام شخص يستمد قوته من الإنتقادات، ولو كان يُحقق الإجماع لما وصل لهذا المُستوى”.

يُشار بأن بلماضي يبقى من المُدافعين بشراسة عن سوبر سليم، ويتذكر الجميع مقولته الشهيرة بخصوصه :”ما الذي تريدون منه أكثر”.