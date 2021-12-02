هكذا منع غوارديولا محرز من تحقيق حلمه في الصيف الماضي !

كشفت صحيفة إسبانية مُفاجأة كبيرة أمس الأربعاء تتعلق بالنجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الانجليزي “رياض محرز”.

صحيفة “إل ناسيونال” الكتالونية أكدت أن الساحر الجزائري كان مطلوبا في برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

كما أضافت الصحيفة أن مُدرب السيتي كان وراء منع الصفقة بسبب تمسكه بخدمات قائد المنتخب الوطني الجزائري.

كما قالت الصحيفة:”محرز لاعب مختلف ، إنه شجاع ، مراوغ ماهر ، ممتاز تقنيّا ، وصاحب قدم يسرى لا يملكها الكثير”.

وأضافت في مقالها:”أكثر من يعرف هذه المواهب في محرز هو مدربه غوارديولا ، وهذا ما دفعه ليغلق الباب أمام رحيله عن إنجلترا”.

ويعلم الجميع بأن ابن سارسال من أشد المحبين للبارصا منذ نعومة أظافره.

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وقررت إدارة فريق مانشستر سيتي الانجليزي مكافأة نجمها الدولي الجزائري “رياض محرز” قبل كأس إفريقيا بالكاميرون.

صحيفة “ذا الصن” البريطانية كشفت أن محرز يشعر بالسعادة في مانشستر، ويحرص على تجديد تعاقده مع السيتي.

كما يتواجد حاليًا اسمه على رأس قائمة اللاعبين الذين يرغب السيتي في تجديد تعاقدهم في أقرب فرصة ممكنة.

وأضافت الصحيفة أنه في حال فشلت مساعي السيتي لتجديد عقد محرز، فستكون مغادرته الصيف المقبل هي الأقرب. مع اهتمام البياسجي بضمه.

واعترف المُدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي “بيب غوارديولا” بأهمية النجم الدولي الجزائري رياض محرز.

كما قال التقني الكاتلوني في ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة تحسبا لمواجهة السيتي أمام ويستهام يونايتد المُقررة يوم الأحد.

“نحن نهاجم بتوسعة الملعب مع الجناحين، يعجبني ذلك، لا أعرف لماذا، لكني أفعل. لقد أحببته منذ أن كنت شابا. كان لدى جاك جريليش في أستون فيلا حرية أكبر قليلا، للعب على نطاق أوسع”.

وأضاف الرجل الأول في الطاقم الفني للسيتي:”ولكن مع رحيم ورياض نحب أن نلعب مع اللاعبين الذين يلعبون في هذا المركز”.