هكذا مونت الحكومة شركتي “ألفيار” و”أوناب” باللحوم

سيتم توفير كميات مضاعفة من اللحوم، بنوعيها الحمراء والبيضاء، تحسبا لشهر رمضان الفضيل وتسويقها بأسعار تكون في متناول الزبون.

وفي تصريح حصري خص به “النهار أونلاين” اليوم الثلاثاء، كشف مصطفى بن حنيني الرئيس المدير العام لمؤسسة التنمية للفلاحة الإستراتيجية. عن آخر المستجدات الطارئة على مخططهم الخاص بشهر رمضان من أجل تموين السوق باللحوم الحمراء والبيضاء.

وأكد بن حنيني أن وحدات الإنتاج التابعة لمؤسسته قد مونت الشركة الجزائرية للحوم الحمراء بحوالي ثلاثة آلاف ما بين رأس غنم وأبقار. حتى تتكفل بتسمينها قبل عرضها للبيع لفائدة المواطن، في انتظار ارتفاع الكمية إلى خمسة آلاف مع نهاية شهر فيفري القادم.

وأضاف المتحدث أن الشأن نفسه سيكون بالنسبة للديوان الوطني لتغذية الأنعام “أوناب”، الذي سيتم تموينه بحوالي ثمانمائة طن من اللحوم البيضاء تحسبا لنفس المناسبة أيضا.

وفي تصريحات سابقة أدلى بها لـ”النهار أونلاين”، كشف بن حنيني عن إحصاء أزيد من 50 مزرعة نموذجية تسيرها الشركة التي يدير شؤونها ستساهم في تسمين رؤوس الأغنام والعجول قبل تحويلها إلى الشركة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار”. مؤكداً أنذاك أن تسويق اللحوم الحمراء لفائدة المستهلك سيكون بأسعار جد تنافسية.

ولاتزال أسعار اللحوم الحمراء المنتجة محليا، تعرف ارتفاعا في الظرف الراهن في السوق الوطنية، باستثناء تلك المستوردة التي تم تسقيفها من طرف السلطات في عتبة ألف ومائتي دينار.