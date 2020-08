هكذا نجا معتصم النهار من الموت في إنفجار بيروت.. فيديو يوثق لحظات الرعب!

View this post on Instagram

معتصم النهار كان بينه وبين الموت ثواني 😓😓😓 كان جالس على الكرسي وقام من المكان بسرعة قبل ما يسقط الزجاج 😭 #معتصم_النهار #بيروت #بيروت_في_قلوبنا #لبنان