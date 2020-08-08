هكذا نجا معتصم النهار من الموت في إنفجار بيروت.. فيديو يوثق لحظات الرعب!

نجا الممثل السوري، معتصم النهار، بأعجوبة من الموت، بعد إنفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.

وقبل ساعات تم تداول فيديو قيل إنه يكشف كيف نجا النهار من خطر الموت أو الإصابة خلال الانفجار.

ويكشف الفيديو أن معتصم النهار كان يتواجد في منطقة الجميزة، عند منسق الموضة الخاص به.

وظهر الفنان في الفيديو، وهو جالس على أحد الكراسي وخلفه الزجاج، فيما يتحدث إليه المنسق، ليقوم النهار عن الكرسي وبعدها بلحظات ينفجر الزجاج ويتناثر بشكل كبير.

هذا وكان الفنان، قد كشف أنه نجا من الموت بأعجوبة بعد الإنفجار.

ويتواجد معتصم النهار حاليًا في لبنان، من أجل تصوير مسلسل “أسود فاتح” الذي يشارك في بطولته إلى جانب الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.