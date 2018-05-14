هكذا نصب تاجر أثاث مزيّف على ضحاياه عبر “الفايسبوك”

أطاحت فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية بأمن ولاية تبسة بشاب ينحدر من ولاية باتنة إحتال على عشرات الضحايا عبر حسابه “فايسبوك”.

مستعملا محل وهمي وهويّة مستعارة .

وقائع قضية الحال جاء إثر شكوى تقدّمت بها إحدى الفتيات رفقة شقيقتها إلى فرقة مكافحـــة الجرائم الإلكترونية التابعة للمصلحة الولائيـــة للشرطة القضائيـــة.

حول تعرّضهمـــا للنّصب و الاحتيال من قبل شخص يبلغ من العمر 30 سنة عبر موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” من قبل صاحب الحساب الإلكتروني المزيّف

الذي أظهر عليه المشتبه فيه منشوره تحت عنوان”خاص بنات تبسة أدوات منزلية ، أثاث، ملابس”، معروضة للبيع مرفقا تطبيق “مسنجر”.

حيث أبدت الضحية رغبتها في اقتناءطاولة منزل، فأخبرها المتهم أنه يتوجب عليها إيداع ثمن الطاولة كاملا و عندما استفسرت معه عن موقع محله أخبرها أنه يتواجد بمدينة العلمة ولاية سطيف.

وبعد اتصالها بهاتفه الشخصي وجدته خارج الخدمة و أعادت الاتصال إلكترونيا عن طريق تطبيق “الماسنجر” فزوّدها برقم ثاني طالبا منها إيداعالمبلغ كاملا في حسابه البريدي الجاري.

على أساس إيصال الطاولة إلى مقر إقامتها في نفس اليوم و عليه قامت الضّحية بإيداع المبلغ المتّفق عليه، مطالبة إياه بطلبية أخرى من نفس المنتوج فوافق فورا على الطلب .

فقامت بإيداع مبلغ ثاني خاص بوالدتها لنفس الطلبية، غير أن الطلبيات لم تصل إلى الشاكية التي تفطّنت في وقت متأخر أنها وقعت ضحية نصب مع والدتها.

واستغلالا للمعلومات المقدّمة من قبل الضحيتين تم تحديد هوية صاحب الحساب البريدي و عنوانه الشخصي ،وتبين انه مقيم بولاية باتنة.

وبتمديد الإختصاص للتنسيق مع مصالح أمن باتنة، لا يزال التحري متواصل لتوقيف المعني بالأمر وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصّة.