هكذا نصب كهل على كبار السن باستبدال بطاقاتهم البريدية

تمكنت عناصر من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالعين البيضاء في وهران من اكتشاف ورشة سرية. لصنع مختلف الأنواع والأشكال من الأجبان بطريقة غير قانونية استغلالا لمعلومات تفيد بالنشاط المشبوه المنشأة السرية.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية واستصدار إذن من وكيل الجمهورية بمداهمة المكان. تم حجز 555 كلغ من الأجبان غير الصالحة للاستهلاك.

بعد حجز الأجبان تم توقيف صاحب المصنع السري الذي تمت متابعته بجنح عدم إمتلاك صاحب الملبنة شهادة الاعتماد الصحي. لمنشاة يرتبط نشاطها بمنتوجات ذات مصدر حيواني. فتح ورشة دون تراخيص من الجهات إدارية المحولة، غياب النظافة الصحية. انعدام العلامة التجارية بالمنتوج وعدم احترام السلامة الغذائية.

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن تيارت، من توقيف شخص متورط في قضية إنشاء ورشة سرية لصناعة وصيانة الأسلحة النارية من الصنف الخامس وحيازة ذخيرة حربية بدون رخصة.

كما تعود حيثيات القضية، إلى الساعة 22سا و00 د ليلا، على إثر نداء من قاعة الإرسال مفاده وقوع شجار على مستوى أحد أحياء مدينة تيارت.

لتتنقل على الفور عناصر ذات المصلحة الى عين المكان، ليتضح أن الشجار أستعمل فيه سلاح ناري من الصنف الخامس “بندقية صيد”.

كما تم توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 21 سنة، و54سنة، وتحويلهم إلى المصلحة لمواصلة التحقيق في القضي.

وإستمرارا للتحقيق وبناء على إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت تم تفتيش مسكن أحد المتورطين في القضية.

ليتم إكتشاف ورشة سرية لصناعة وصيانة الأسلحة النارية ولواحقها، ليتم حجز 04 ماسورات بنادق صيد.

بالإضافة إلى ماسورتين لبنادق مضخية، و151 خرطوشة مملوءة من مختلف العيارات. و13 أخمس خاص ببنادق الصيد، مقبضين أمامين، وقطع غيار مختلفة خاصة بصناعة وتصليح الأسلحة.

وكذا مواد تستعمل في صناعة الذخيرة، آلات كهروبائية مختلفة بعد إتمام الإجراءات القانونية وتقديمهم أمام النيابة.

كما صدر في حق المدعو “ب.ب” والذي يبلغ من العمر 54 سنة أمر إيداع عن تهمة جناية حيازة أسلحة وذخيرة من الصنف الخامس. وإنشاء ورشة سرية لصناعة وصيانة الأسلحة ولواحقها بدون ترخيص.

فيما صدر في حق البقية أمر إيداع عن تهمة جناية تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجنحة السرقة بتوفر ظرفي الليل والتعدد. والسرقة من داخل مسكن عن طريق الكسر وإنتهاك حرمة مسكن.

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