هكذا نصح الجزائريون شابا رفضت خطيبته أن يتبرع بكليته لوالدته

كرم الإسلام الأم، ووضعها في مكانة عالية، وأوجب على الأبناء برها وطاعتها، والعناية بها، واحترامها، كما وضع رضاها وطاعتها بعد رضا الله سبحانه وتعالى.

ومن هذا المنطلق، أراد برنامج “مزال الخير2″، في عدده الجديد، معرفة ردة فعل الجزائريين، حول شاب رفضت خطيبته، بأن يتبرع بكليته، لوالدته المريضة.

حيث طلب هذا الشاب النصح من المارة، وسرد عليهم موقفه، بعد أن خيرته خطيبته، بينها، وبين والدته المريضة.

حيث سجل البرنامج، ردود فعل جميلة من الجزائريين، تصب كلها في صالح الأم، ولم يتردد الجميع في اخباره أن رضى والدته، أهم من أي شيء في الدنيا.