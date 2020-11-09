هكذا نقل محرز اللمسة السحرية لغوارديولا إلى جمال بلماضي

الرياضة
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هكذا نقل محرز اللمسة السحرية لغوارديولا إلى جمال بلماضي
بقلم يونس رزيق

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أن الكرة الحديثة لم تعد تعتمد بالدرجة الأولى على الإستحواذ على الكرة فقط والتيكي تاكا.

وتحدث الناخب الوطني جمال بلماضي عن طريقة اللعب التي ينتهجها مع الخضر في حوار مع قناة beinsport اليوم الإثنين قائلا:

“صحيح أن الإستحواذ على الكرة يمنع الفريق المنافس من تسجيل الأهداف لأن الكرة تكون بحوزتك، لكن السرعة والركض هي الحل للضغط على الفريق المنافس، عندما أسأل رياض محرز عن خطاب غواريدولا للاعبيه في السيتي يقول أنه لا يحدثنا لا على التيكي تيكا ولا على الغستحواذ، هو يركز دائما على السرعة والركض فوق أرضية الميدان”.


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