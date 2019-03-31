هكذا هرّبت شبكة دولية 11 ألف قرص “ليريكا” من تونس إلى قسنطينة

الشبكة كانت تخفي الممنوعات داخل هيكل سيارة للهروب من الرقابة

كشفت خلية الإعلام والاتصال بأمن ولاية قسنطينة، في بيان لها، عن الإطاحة بشبكة دولية للمتاجرة وتهريب المخدرات مكونة من3 أشخاص،

تتراوح أعمارهم بين 30 و35 سنة، وحجز قرابة 11 ألف قرص مهلوس «ليريكا» ذات منشأ أجنبي.

وهي الكمية التي تم تهريبها إلى الجزائر من تونس الشقيقة، من خلال وضع الممنوعات في هيكل السيارة وتمريرها عبر الحدود

إلى غاية ولاية قسنطينة، أين يتم تفكيك السيارة واستخراج الممنوعات من داخلها.

وهي القضية التي سبق لـ الـنهار أن تطرقت إلى بعض تفاصيلها، والتي تعود إلى تحقيقات قامت بها فرقة البحث والتحري،

بعد ورود معلومات بخصوص نشاط شبكة إجرامية في ترويج المخدرات، مما مكن تحديد هوية أفرادها والتوصل إلى موقع تخزين الممنوعات.

حيث تم تفتيش أحد المستودعات بمنطقة بكيرة في حامة بوزيان، أين تم توقيف المتهم الرئيسي في القضية وحجز10864 كبسولة «ليريكا».

مع حجز السيارة المستخدمة في التهريب وتوقيف شريكيه بمدينة حامة بوزيان، مع حجز مبلغ مالي من عائدات الترويج.

كما تبين خلال التحقيقات أن الشبكة قامت بتهريب المهلوسات من تونس إلى الجزائر من خلال إخفائها بإحكام داخل المركبة.

من أجل إدخالها للتراب الوطني، وبالوصول إلى المستودع يتم تفكيك المركبة واستخراج المهلوسات المهربة وترويجها للاستهلاك.

المعنيون وفور الفراغ من إجراءات التحقيق معهم تم تقديمهم أمام النيابة المحلية التي أمرت بوضعهم رهن الحبس.