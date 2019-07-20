عاجل

هكذا هنأ النجوم العرب الجزائريين بتتويج الخضر: “ترفعوا الراس”

فن وثقافة
  • -
  • 0
هكذا هنأ النجوم العرب الجزائريين بتتويج الخضر: “ترفعوا الراس”
بقلم نادية بن طاهر

هنأ النجوم العرب، الجزائريين، بعد تتويج منتخبهم الوطني لكرة القدم، بكأس أمم إفريقيا 2019، أمس الجمعة، بالعاصمة المصرية القاهرة، عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي.

حيث كتبت النجمة اللبنانية إليسا: “مبروك من كل قلبي للجزائر وشعبها على الفوز الرائع بكأس الأمم الإفريقية، بترفعو الراس يا أبطال”.

وكتبت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب: “الف مبرك لأهلنا في الجزائر بالفوز بكأس افريقيا 2019، فرحة مصر والجزائر واحدة”.

وكتب النجم المصري، محمد حماقي: “مبروك شعب الجزائر الحبيب ابطال افريقيا عن استحقاق الجزائر مصر”.

وبدورها، هنأت الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، الجزائريين، وكتبت: “مبروك لأحبابنا الجزائريين بطولة كأس افريقيا، هيدي فرحة العالم العربي كلو فيكن”.

وكتب النجم المغربي، سعد لمجرد: “الف مبروك خوتنا الجزائريين على هذا الانتصار اللي فرحنا بيه كاملين من القلب، الحمد لله”.

وكتبت النجمة السورية أصالة: “والله بتستحقو با أبطال إفريقيا، مبروك على العرب كلهم فوز الجزائر”.

وكتبت النجمة الاماراتية أحلام: “مبروووووك مبرووووك للجزائر، برافو”.

وهنأت النجمةاللبنانية يارا الجزائر، وكتبت: “مبروك منتخب الجزائر بطلا لافريقيا بأداء مشرف، عن جد يستحقوا اللقب يا رفاق محرز”.

وكتب النجم السوري قصي الخولي: “ألف مبروك للجزائر الحبيب وأهل الجزائر الكرام الفوز في بطولة كـأس افريقيا”.

ومن جهته كتب النجم الفلسطيني، محمد عساف: “ألف مبروك لأشقائنا الجزائريين على تتويج المنتخب الجزائري بلقب بطولة كأس افريقيا، خالص الأمنيات بتقديم المزيد من النجاحات”.

وكتبت النجمة اللبنانية، سيرين عبد النور: “أبطال افريقيا، مبروك للشعب الجزائري الحبيب”.

وكتبت النجمة السورية، نسرين طافش: “ألف مبروك لأبطال المنتخب الجزائري والجزائر العظيمة، استحقاق الكأس بجدارة”.

وكتبت الممثلة اللبنانية المتألقة، كارمن لبوس: “فاز الفريق الذي يستحق والبلد الذي نفخر بإنتمائه العربي.. الجزائر شرفت كل العرب”.

وكتبت النجمة اللبنانية، ماغي بو غصن: “ألف مبروك للمنتخب الجزائري، بترفعوا الراس..”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com