هكذا هنّأ مغني “راب” فرنسي مشهور الجزائر بمناسبة عيد الثورة

نشر مغني “الراب” الفرنسي الشهير الذي تعود أصوله إلى جزر القمر “روف ROHFF” منشوراً عبر حسابه على منصة إكس. بمناسبة الذكرى الـ 70 لاندلاع الثورة الجزائرية التحريرية.

وكتب مغني الراب ROHFF: “تحية للجزائر، بلد عائلتي الجميلة، وإخوتي وأخواتي وأصدقائي مدى الحياة، ونحن نتشاطر نفس القيم”.

وأشار مغني الراب، في منشوره، إلى أنه زار الجزائر عدة مرات: “لقد زرت عدة مرات الجزائر وقسنطينة ووهران، واستقبلني والي باتنة، في تيمقاد، وخنشلة، وبجاية”.

وتابع منشوره بنصرة الجزائر للقضايا العادلة وقال: “لقد كانت الجزائر سخية للغاية مع الكونغو في الآونة الأخيرة نحن نقدر ذلك”.

وتابع: “الجزائر موحدة ومخلصة للشعب الفلسطيني بنسبة 1000% نحن نقدر ذلك.. نعم الجزائر ليست مثالية، ولكن أيّ بلد مثالي؟ وتحتفظ الجزائر بسيادتها الكاملة وكرامتها نحن نقدر ذلك”.