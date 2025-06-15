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قناة النهار

هكذا هي وجوه المترشحين قبل توزيع المواضيع..”الإبتسامة حاضرة”

بقلم قناة النهار
هكذا هي وجوه المترشحين قبل توزيع المواضيع..”الإبتسامة حاضرة”
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هكذا هي وجوه المترشحين قبل توزيع المواضيع..”الإبتسامة حاضرة”

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