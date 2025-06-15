قناة النهار هكذا هي وجوه المترشحين قبل توزيع المواضيع..”الإبتسامة حاضرة” بقلم قناة النهار نشر في 15 جوان 2025 - 10:34 شارك غرِّد أرسل 55 0 هكذا هي وجوه المترشحين قبل توزيع المواضيع..”الإبتسامة حاضرة” إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/aXNvh اقرأ أيضا هكذا كان إنطباع مترشح من شعبة آداب و فلسفة حول موضوع اللغة العربية قناة النهار 15 جوان أهم النصائح للأكل الصحي خلال عيد الأضحى المبارك قناة النهار 06 جوان وزير التربية : " سجلنا بإرتياح تراجع حالات الغش لدى أبنائنا" قناة النهار 01 جوان مترشحون يرددون أدعية و سور من القرآن لمساعدتهم في تهدئة أعصابهم قناة النهار 14 جوان صريح جدا / المجاملة عند الجزائريين .. بين اللباقة و النفاق قناة النهار 29 ماي