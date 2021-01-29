هكذا وافقت لجنة الفتوى على تلقيح الجزائريين ضد فيروس كورونا

صرح رئيس لجنة الفتوى الوزارية، ايدير مشنان، أن اللجنة أصدرت بيانها القاضي بضرورة التلقيح ضد الفيروس استنادا لتقارير اللجنة العلمية.

وفي حديثه لإذاعة سطيف قال إن جميع بيانات لجنة الفتوى التي تضم 30 عالما، صادرة عن بصيرة وبحث وحكمة.

وأفاد “اجتمعنا مع اللجنة العلمية الطبية وسألنهاهم عن اللقاح، ضرورة التطعيم وكيفية التلقيح، مكوناته، وأعراضه”.

وأضاف “نثق في علمائنا أعضاء اللجنة الطبية الذين قدموا لما التفاصيل الضرورية عن هذه اللقاحات”.

وتابع “استنادا لتقارير اللجنة العلمية أصدرت لجنة الفتوى بيانها القاضي بضرورة التلقيح ضد الفيروس”.

وراهن المتحدث على دور و مكانة الإمام لاقناع الجزائريين بأهمية أخذ اللقاح كونه يشكل مناعة جماعية تحمينا من الوباء.

وأفاد أنه من الممكن تخصيص خطبة جمعة موحدة حول ضرورة التلقيح.

ودعا الجزائريين إلى عدم الانقياد وراء الشائعات والأخبار المغلوطة المنتشرة عبر وسائل الإعلام.

كما شدد على أخذ المعلومة من مصادرها والثقة في علماء الأمة، مشيرا أن المرحلة الآن تتطلب مزيدا من التكافل والتعاون.