هكذا وبّخ مدرب مونشنغلادباخ بن سبعيني بسبب وصوله متأخرا!

وبّخ المدرب الألماني لفريق بوروسيا مونشنغلادباخ اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني بسبب وصوله متأخرافي أحد الحصص التدريبية.

وأجرى مدافع المنتخب الوطني حوارا مطولا مع موقع BBC تحدث من خلاله عن عودة الدوري الألماني والعديد من الأمور الأخرى قائلا:

“أشعر أن كل شيء جدي هنا في ألمانيا مقارنة بفرنسا، في البداية وصلت مرتين أو ثلاث مرات متأخرا عن التدريبات، وقال لي المدرب “ماركو روزي” هنا أنت لست في فرنسا، إنك في ألمانيا”، بالرغم من أنني شرحت له أن الطريق مزدحم إلا أنه قال لي هذه ليست مشكلتي عليك أن تخرج قبل ساعة من المنزل.