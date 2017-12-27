هكذا وجد “جوناتان باست” نفسه يلعب مع المُنتخب الجزائري!!

روى “جوناتان باست” لاعب رياضة “الروغبي”، الطريقة التي وجد بها نفسه يحمل ألوان المُنتخب الوطني الجزائري وهذا منذ، نوفمبر المُنصرم.

وكشف اللاعب المولود بمدينة “رومون سور إيزار” على مقربة من جبال الألب، بأنه لم يتصور يوما بأنه سيحمل ألوان “الخضر”.

وصرح لجريدة “ليكيب”: “الأمر إنطلق بمزحة بخصوص أصولي، وإنتهى بتأهيلي للعب مع الجزائر، وعند سماعي للنشيد الوطني، شعرت بفخر لايوصف”.

وأضاف :”أحد أجدادي كان صحفيا، وتم نفيه للجزائر سنة 1850 بسبب آرائه، وأبي رأى النور هناك، وهو سعيد بلعبي لصالحها”.

وإعترف “باست” الذي يبلغ من العمر 34 سنة بأن تواجده مع الأفناك يبقى أولا وأخيرا تحديا رياضيا، وهو الذي يقترب من نهاية مشواره الإحترافي.