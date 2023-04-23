هكذا ودعت ابنة محمد قنوع والدها

ودعت ماسة والدها الفنان السوري محمد قنوع، الذي فارق الحياة مساء أمس السبت جراء إصابته باحتشاء في عضلة القلب. عن عمر يناهز 49 عاما، ونشرت ماسة صورة له التقطتها مؤخرا داخل الحرم المكي. أثناء ذهابهما لأداء مناسك العمرة، وعلقت عليها برسالة وداع قصيرة.

ماسة محمد قنوع نشرت الصورة عبر خاصية الاستوري بحسابها على انستغرام. وعلقت عليها قائلة: إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا حبيبي.

يذكر أن محمد قنوع نفسه منذ أسبوع واحد فقط، بمصادفة وفاة شخصية شومان التي جسدها ضمن أحداث مسلسل العربجي. بعد أن قتل في الحلقة 21 على يد عبدو العربجي.

كما نشر محمد صورة شخصية وعلق قائلا: “وداعا شومان” على قد ما كرهنا شومان على قد ما ضحكنا. والأهم خلانا نعرف معدن الفنان محمد قنوع الحقيقي”.

كما حقق “العربجي” أرقاما قياسية على كل المستويات، إذ قاربت مشاهداته على تطبيق “تيك توك” نصف بليون مشاهدة. مع وصوله إلى المرتبة الأولى في المسلسلات السورية واللبنانية على محرك البحث “غوغل”.

ومحمد ابن عائلة قنوع الفنية الشهيرة بدمشق والتي اشتغلت لسنوات على المسرح الكوميدي “دبابيس”. تحت اسم “الأخوين قنوع”، وهو ابن الفنان والمخرج الإذاعي الراحل مروان قنوع.

بداياته الفنية كانت مع الفنان السوري ياسر العظمة في العام 1995. ومنذ ذلك التاريخ شارك محمد في الأجزاء المتعاقبة من السلسلة الكوميدية الشهيرة “مرايا” كما عمل في مجال الإعلان التجاري لفترة.



