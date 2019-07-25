هكذا ودع النجوم العرب الفنان الراحل “فاروق الفيشاوي”

خيم الحزن على الأوساط الفنية، بعد وفاة الممثل المصري القدير، “فاروق الفيشاوي”، صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز الـ67 عاما، بعد صراع مع المرض.

ونعى النجم المصري، “عادل إمام”، صديق عمره ورفيق دربه، على حسابه بموقع الأنستغرام، قائلا: “البقاء لله في وفاة الفنان الكبير، فاروق الفيشاوي”.

أما النجمة اللبنانية،” هيفاء وهبي”، فبدى عليها التأثر الكبير برحيل النجم القدير، “فاروق الفيشاوي”، وغردت على صفحتها بتويتر: “البقاء لله، الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، أنت أجمل انسان لكل الناس الي اتعاملوا معك، الله يرحمه ويصبر أهله وكل الناس اللي بتحبه”.

ونعت الفنانة اللبنانية، “نيكول سابا”، رحيل “فاروق الفيشاوي”، وكتبت على تويتر: “البقاء لله.. ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة.. حاجة تحزّن بجدّ”.

وكتبت النجمة المصرية، “فيفي عبده”، على صفحتها بأنستغرام: “البقاء لله توفى إلى رحمة الله تعالى ‏الفنان القدير ‏فاروق الفيشاوي، ‏ ‏في الجنة ونعيمها إن شاء الله”.

وبدوره، نعى النجم المصري، “أحمد السقا”، الفنان الراحل، وكتب على صفحته بالأنستغرام: “انا لله وانا اليه راجعون البقاء والدوام لله الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، فاروق الفيشاوي‬⁩”.

وعزت، النجمة المصرية، “إلهام شاهين”، نفسها، في رحيل الفنان القدير، “فاروق الفيشاوي”، وكتبت على صفحتها بالانستغرام: “أعزى نفسي فى أغلى الإصدقاء و عشرة العمر، ربنا يتغمده برحمته و يسكنه فسيح جناته”.

للتذكير، زار الفنان الفنان المصري الراحل، “فاروق الفيشاوي”، الجزائر، لأول مرة، في 2016، ضمن فعاليات مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي.