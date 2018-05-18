هكذا ودّع برشلونة نجمه “إنييستا” !

نظم نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، إحتفالية وداع نجمه أندريس إنييستا، وهذا بالمركب الخاص بالفريق وبحضور نجم النادي الحاليين والسابقيين.

وهذا تقديرا للمجهود الذي قدمها “الرسّام” طيلة مسيرته الكروية مع الفريق الكتالوني محققا العديد من الألقاب.

وصرح إنييستا خلال الإحتفالية “الوقت مر بسرعة، الكثيرون ساعدوني وشكلوا جزءًا من مسيرتي”.

وأضاف:”كسب احترام الناس أمر صعب، ولا يقدر بثمن، أنا فخور أنني نضجت كلاعب وكشخص في هذا النادي، الذي يعد الأفضل في العالم”.

يذكر أن الحفل حضره أسماء عديدة في صورة زميله المقرب ولاعب السد القطري حاليا تشافي هيرنانديز وصامويل إيتو.