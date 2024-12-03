هكذا ورط مسير صيدلية صاحبتها في المحاكم

مثلت اليوم امام هيئة محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة، صاحبة صيدلنية بالعاصمة “ب.ر”. على خلفية متابعتها بجنحة إصدار شيك بدون رصيد.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود وقائعها بعد شكوى رفعتها الشاكية شركة مختصة في بيع الدواء ضد المتهمة. بعد شراء كمية من الدواء بواسطة شيكات بدون رصيد.

المتهمة. اثناء مثولها امام هيئة المحكمة في قضية اصدار شيك بدون رصيد في قضيتين لمعارضة الحكم الغيابي. الصادر ضدها عن محكمة الحال الذي قضى بإدانتها بعقوبة عامين حبس نافذ. مع استراد مبلغ الشيك بقيمة 600 مليون سنتيم. وتبين خلال جلسة المحاكمة ان مسير الشركة هو من ورطها في عدة قضايا وصلت قيمتها حوالي مليار سنتيم .

هذا وقد انكرت صاحبة الصيدلية التهمة المتابعة بها ،وصرحت ان المسير الذي يدعى “ن.ع” وضعت فيه كامل ثقتها الكاملة لتسيير الصيدلية ,وعندما كانت متواجدة في عطلة امومة استغل غيابها وقام بإقتناء ادوية كبيرة من تلك الشركة ،بإمضاء مزور على شيكات باسمها ،مع قيامه ببيع ذلك الدواء ،وبحكم انها ام لاطفال إضطرت لتسوية وضعيتها العالقة بالمحاكم ،ملتمسة من المحكمة بظروف التخفيف ،وبعد التماس وكيل الجمهورية ضدها تطبيق القانون حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة 17 ديسمبر .