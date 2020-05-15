هكذا وزعت حالات الإصابة بفيروس كورونا عبر ولايات الوطن

الوطني
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هكذا وزعت حالات الإصابة بفيروس كورونا عبر ولايات الوطن
بقلم فوزية.م

كشفت، اليوم الجمعة، اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة حالة تفشي فيروس كورونا في الجزائر عن تسجيل 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وتوزعت حالات الإصابة بالفيروس على الولايات كالتالي:

البليدة: 969 حالة

الجزائر : 722 حالة
وهران: 387 حالة

سطيف: 330 حالة

عين الدفلى: 325 حالة

قسنطينة: 289 حالات

تيبازة: 247 حالات

تلمسان: 209 حالة
برج بوعريريج: 205 حالة

بجاية: 191 حالة

المدية : 158 حالة

ورقلة: 158 حالة

أم البواقي: 135 حالة

تيارت: 130 حالة
تيزي وزو : 129 حالة

عنابة: 115 حالة

الجلفة: 113 حالة

بشار : 100حالة

معسكر: 94 حالة

بسكرة: 90 حالة
غرداية: 89 حالة

باتنة: 84 حالة

عين تيموشنت: 82 حالة

سكيكدة: 76 حالة

بومرداس: 76 حالة
الشلف: 72 حالة

أدرار : 70 حالة

خنشلة: 67  حالة

سيدي بلعباس: 65 حالة

تيسمسيلت: 64 حالة
مستغانم : 60 حالة

المسيلة : 56 حالة

الأغواط: 54 حالة

البويرة: 51 حالة

جيجل: 49 حالة
الوادي: 49 حالة

تبسة: 46 حالة

قالمة : 40 حالة

غليزان: 37 حالة

النعامة : 35 حالة
سوق أهراس: 34 حالة

ميلة :31 حالة

الطارف : 22 حالة

البيض : 16 حالة
تندوف : 14 حالة

سعيدة : 6 حالات

تمنراست : 3 حالات

إليزي: 3حالات


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