هكذا وزعت حالات الإصابة بفيروس كورونا عبر ولايات الوطن

كشفت، اليوم الجمعة، اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة حالة تفشي فيروس كورونا في الجزائر عن تسجيل 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وتوزعت حالات الإصابة بالفيروس على الولايات كالتالي:
البليدة: 969 حالة
الجزائر : 722 حالة
وهران: 387 حالة
سطيف: 330 حالة
عين الدفلى: 325 حالة
قسنطينة: 289 حالات
تيبازة: 247 حالات
تلمسان: 209 حالة
برج بوعريريج: 205 حالة
بجاية: 191 حالة
المدية : 158 حالة
ورقلة: 158 حالة
أم البواقي: 135 حالة
تيارت: 130 حالة
تيزي وزو : 129 حالة
عنابة: 115 حالة
الجلفة: 113 حالة
بشار : 100حالة
معسكر: 94 حالة
بسكرة: 90 حالة
غرداية: 89 حالة
باتنة: 84 حالة
عين تيموشنت: 82 حالة
سكيكدة: 76 حالة
بومرداس: 76 حالة
الشلف: 72 حالة
أدرار : 70 حالة
خنشلة: 67 حالة
سيدي بلعباس: 65 حالة
تيسمسيلت: 64 حالة
مستغانم : 60 حالة
المسيلة : 56 حالة
الأغواط: 54 حالة
البويرة: 51 حالة
جيجل: 49 حالة
الوادي: 49 حالة
تبسة: 46 حالة
قالمة : 40 حالة
غليزان: 37 حالة
النعامة : 35 حالة
سوق أهراس: 34 حالة
ميلة :31 حالة
الطارف : 22 حالة
البيض : 16 حالة
تندوف : 14 حالة
سعيدة : 6 حالات
تمنراست : 3 حالات
إليزي: 3حالات
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