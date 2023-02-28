هكذا وزع بلماضي أصواته في جوائز الفيفا “the best”

شارك الناخب الوطني جمال بلماضي، على غرار مدربي العالم، في التصويت الخاص بجوائز “الفيفا”، “the best”.

وكشفت الصحافة الفرنسية، نتائج تصويت بلماضي، أين منح صوته لبن زيمة، في المركز الاول، يليه صلاح، ومودريتش ثالثا.

كما اختار الناخب الوطني، في تصويته على أفضل مدرب، الناخب المغربي في المركز الاول، يليه المدرب الأرجنتيني سكالوني، ثم كارل أنشيلوتي.

وفيما تعلق بأحسن حارس في العالم، اختار جمال بلماضي، المغربي ياسين بونو، في المركز الأول، متبوعا بالأرجنتيني مارتينيز، ايديرسون في المركز الثالث.