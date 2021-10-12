هكذا وصف محرز المُنتخب بعد الفوز الكبير أمام النيجر !

وصف نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي “رياض محرز” المُنتخب الوطني الجزائري بالعائلة الحقيقية.

قائد الخضر نشر صورة لعناصر المُنتخب الجزائري داخل غرفة تغيير الملابس مُباشرة بعد نهاية مواجهة النيجر.

وأرفق محرز الصورة التي نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” بعبارة:”ليس مُجرد فريق وإنما عائلة حقيقية، الحمد الله”.

وفاز الخضر على مُنتخب النيجر برباعية كاملة دون رد في الجولة الرابعة من تصفيات مونديال قطر.