هكذا يتجنب الجزائريون “التبذير” في الشهر الفضيل

تناول برنامج صريح جدا اليوم، موضوع كيف يتجنب الجزائريون التبذير خلال شهر رمضان الكريم.

وذلك لمعرفة رأيهم حول الموضوع، الذي أصبح من الأمور الشائعة خلال الشهر الفضيل.

حيث رصدت كاميرا النهار آراء المواطنين، الذين أكد أغلبهم أن التبذير يعد من الأمور الشائعة في رمضان، بسبب اللهفة والإسراف في إقتناء المواد الغذائية على اختلاف أنواعها.

مما ساهم في انتشار الفضلات هنا وهناك، دون الأخذ بعين الإعتبار أن هذا الأمر يفوق بأضعاف مضاعة ما يتم استهلاكه فعلا.

لذا وجب تقليل مشترياتنا وفق لحاجة، و الإكثار من الصدقة، لتعم البركة في شهر الرحمة.