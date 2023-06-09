قناة النهار هكذا يتحضر السجناء تحسبا لإجتياز شهادة البكالوريا بميلة بقلم قناة النهار نشر في 09 جوان 2023 - 10:16 عدالة شارك غرِّد أرسل 33 0 هكذا يتحضر السجناء تحسبا لإجتياز شهادة البكالوريا بميلة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/bLgvC اقرأ أيضا فلاحة: تذبذب الأدوية البيطرية يهدد سلامة الثروة الحيوانية قناة النهار 02 جوان ماريا" تجتاز إمتحانات البيام من المستشفى بعد تعرّضها لوعكة صحية..نتمنى نبرا و ننجح" قناة النهار 06 جوان شاهد.. حجم الأضرار التي خلفتها الأمطار ببلدية فوكة بتيبازة قناة النهار 25 ماي "آية" مترشحة من ذوي الهمم: الأسئلة كانت بسيطة وسهلة..كانت عندي مرافقة تكتب لي وأملي عليها الإجابة قناة النهار 05 جوان وزير التربية :تسليم الشهادات والدفاتر للتلاميذ يوم 22 جوان 2023 على مستوى كل مدارس الوطن قناة النهار 20 ماي والي تيبازة : 122 عائلة ليوم رايحين نرحلوها قناة النهار 30 ماي الرئيس تبون يتلقى رسالة هامة من محمود عباس ويتوجه إلى الشعب الفلسطيني.."الجزائر معكم ولن تتخلى عنكم" قناة النهار 31 ماي وهران : إنسداد قنوات الصرف الصحي يغرق حي فلاوسن بالمياه القذرة قناة النهار 29 ماي طالع هابط: شاهد المدينة الجديدة لعنابة .. ما عندك ما ترقع .. عمية ودارولها لكحل قناة النهار 25 ماي غليزان : فلاحو شعبة الأشجار المثمرة يستعينون بالصهاريج للحفاظ على الإنتاج قناة النهار 28 ماي